O Festival de Ortigueira abre inscricións para o Runas e aumenta a cantidade dos premios

As inscricións para participar no Concurso Runas do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, centrado na promoción dos grupos noveis vinculados a estas raíces, xa están abertas até as 23.59 horas do luns 28. Nesta 26 edición, o certame conta cunha dotación maior para os premios, chegando a acadar os 5.000 euros.



A iniciativa diríxese a bandas de entre dous e dez integrantes, cuxo repertorio se relacione coa música tradicional folk-celta. Os tres finalistas actuarán o xoves 10 no gran evento de Ortigueira, compartindo escenario con grandes artistas do panorama como Milladoiro, La Bottine Souriante, Gwendall, Dallahan, Flok, Tiruleque, Böj e Alana.



O caché para esta actuación foi aumentado a 2.000 euros, ao que se sumarían outros 3.000 no caso de que, en base ao seu concerto, sexa elixido polo xurado para participar de novo no Festival do Mundo Celta do 2026. Unha vez inscritos os proxectos, haberá dúas fases: na primeira, un comité técnico elixido polo Concello seleccionará dez formacións e, a partir do 7 de maio, o público poderá votar ao mesmo número de grupos até o 21 de maio ás 14.00 horas. Os tres finalistas serán anunciados do 22 ao 26 de maio.

Pódese obter máis información na web oficial www.festivaldeortigueira.com.