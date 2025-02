Calcinada por completo una vivienda de Ortigueira por un incendio

Una vivienda del término municipal de Ortigueira terminó completamente calcinada durante esta madrugada a causa de un incendio cuyo origen se sigue investigando. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente tuvo lugar sobre las 00.40 horas en un inmueble unifamiliar del lugar de Leixa, en la parroquia de San Adrián de Veiga.



Así, fue un vecino de la zona el que alertó del incidente al 112 –posteriormente se recibieron varios más–, señalando que veía las llamas salir de la construcción, pero que desconocía si había alguien dentro. De este modo, la central autonómica movilizó hasta el punto a los profesionales del cuerpo de Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y a la Guardia Civil. También se avisó al 061 y a Protección Civil, pero al confirmarse que el dueño no se encontraba en el interior no fue necesario su despliegue.



Según comunicaron posteriormente los servicios de emergencia al 112, el interior de la casa ardió por completo, colapsándose el tejado y la primera planta, quedando en pie únicamente las paredes. No obstante, los bomberos también trasladaron que parte de la cubierta ya estaba derruida.