Xosé Torregrosa, un home necesario

Son dos que pensan que non hai ninguén imprescindible pero con todo creo que si hai xente necesaria, e Xosé Torregrosa é un deses homes que son necesarios, dos que empregan gran parte do seu tempo en que as cousas vaian mellor para todos sen esperar nada a cambio. Só renden contas coa súa conciencia e camiñan pola vida tendo respecto cara aos demáis o que lles da un plus moi alto de dignidade.



Cando estean a ler esta “Mirada” a homenaxe que Ferrol lle ofreceu a Xosé Torregrosa no teatro Jofre da nosa cidade xa é pasado, xa foi, pero quedou a satisfacción de ter a oportunidade de repasar en público a trayectória de este home que tanto fixo pola vida cultural e social desta cidade. Din que de ben nacidos é ser agradecidos e a Torregrosa había que lle amosar o agradecemento pola importante labor a prol da liberdade, da cultura e da igualdade, por todas as súas iniciativas xunto a outros compañeiros que loitaron afoutamente por abrir cauces de coñecemento, por colaborar en crear ágoras onde a cultura é protagonista primordial: aí está o Ateneo, o Cineclub, Teatro Estudio,a Sociedade Cultural de Santa Mariña, etc, foros de saber e intelixencia que deron un impulso importante á vida cultural da cidade. Pero o compromiso de Xosé Torregrosa non remataba aí: foi e é un activista social sempre disposto a refutar as cousas que consideraba e considera inxustas e iso, en tempos verdadeiramente complicados e escuros levouno á cadea, situación esta que el viu como unha consecuencia do seu activismo e o seu compromiso coa xente menos favorecida: os traballadores. Foi privado de liberdade precisamente por cometer o delito de ir na procura dela, cousa que lle honra.



O ilustre escritor e premio Nobel portugués José Saramago dixo unha vez que a dignidade non ten prezo e que cando alguén a abandoa, a vida non ten sentido. A dignidade nunca, nunca é negociable, non pode ser moeda de cambio.



Coherencia, compromiso e dignidade son os soportes nos que se sustenta a personalidade de Xosé Torregrosa. O meu amigo Antonio Campos Romay di que é necasario recuperar a virtude moral da dignidade como folla de ruta cara a un futuro esperanzador, e eu non podo estar máis de acordo. Estes días todos vimos ata que punto se pode denigrar a dignidade, baixeza inexplicable de alguén ao que se lle supuña certo nivel intelectual. Por iso o importante que é coidala e mantela, ser consecuente e non ter un principio e cambialo segundo de que lado sopre o vento. O debate, a discrepancia, son axiomas democráticos dos que Torregrosa nunca fuxiu, pero iso si, sempre soubo do lado de quen estaba e quen eran os seus compañeiros nesta viaxe. Algúns estiveron con el o sábado, un día que Xosé Torregrosa vai lembrar con agarimo, seguro. Pensa que o mereciches, amigo, e que a loita continúa porque aínda quedan cousas por resover xunto a xente tan necesaria coma ti.