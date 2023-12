Os xogos infantís na posguerra

Naqueles tempos, os máis pequenos e os que non ían á escola, pasaban a maior parte do día na rúa, sempre que houbese bo tempo. Os maiores eran os que organizaban os diferentes xogos, nos que se utilizaban os poucos medios ao alcance dos protagonistas. As máis das veces eran partidos con pelota, nos que participaban case tódolos nenos do rueiro, repartíndose os xogadores por idades, para que non coincidiran os máis cativos no mesmo bando; unha vez formados os dous equipos, os mais pequenos ían destinados como porteiros, pois a súa escasa estatura servía para anular moitos dos goles dos contrarios: “Alta para o chaval”, berraban os defensores e o gol era anulado. A pelota consistía nun atado de papeis e trapos, todo envolto nunha media vella de muller, atada con cordeis case sempre, aínda que había algún rapaz habilidoso que apertaba todo moi forte e cosía arredor un trapo de xeito que, aquela pelota case parecía “de fábrica”; ás veces, a media non era tan vella, e a dona volvíase tola buscando a que lle faltaba para completar a parella. Sobra dicir a malleira que recibía o autor da falcatruada cando se descubría a tropelía, de xeito que nunca era dúas veces seguidas o mesmo rapaz, o encargado da fazaña, porque as tundas eran de “regulamento”. Case sempre os partidos organizábanse na carreteira que cruzaba o barrio, que era de terra, chea de pedras, que deixaban o seu sinal nos xeonllos dos esforzados “futbolistas”; outras veces xogábase nun campeiro que estaba detrás da muralla do campo de fútbol, aínda que poucas veces se podía rematar alí o xogo, porque a dona do campo, armada cunha grosa vara, facía fuxir aos intrusos “a fume de carozo”.



No inverno, aproveitábanse os pequenos regatos que formaban as abondosas chuvias, para facer “carreiras navais”, con barquiños de papel ou calquera cousa que flotase. E outra das actividades consistía en atrapar rás ou “lagartixas”, usando un pau verde medio roto, que abría e pechaba como se fose unha pinza. Había tamén un xeito de cazar paxaros, atrapándoos cun pau untado de “visgo”, unha especie de “pegamento” que se facía con algún anaco de goma amolecida con auga quente e que se poñía na beira dos regatos, onde os paxariños ían beber; mais esa era unha actividade máis propia de rapaces xa crecidos, como as carreiras con aro e “corredeira” de ferro, mentres os máis pequenos competían arrastrando tras de si unha tixola furada, amarrada cunha corda. Tamén había o xogo da buxaina, que se chamaba “peón” e o da billarda, que máis ben eran xogos dos rapaces maiores, como a a montacachurra (“ás lombas”) e “aí vai faco”. No primeiro destes xogos había que pasar, saltando desde unha raia, por enriba do lombo do que pandaba, que facía de cabalo e que a cada salto alongábase un pouco máis, ata que o salto era imposible, e o primeiro que fallaba substituía ao “pandador”. No do “faco” xogábase por equipos. Un pandaba, facendo unha ringleira de cabalos, cabeza con cu, e os do outro grupo tiñan que montar todos enriba do faco e manterse certo tempo cos pes a máis dun palmo do chan. Tempos de moita pobreza, pero de moito enxeño.