Xiro á extrema dereita na Arxentina

Despois da Guerra Mundial milleiros de galegos e galegas emigraron á Arxentina, que era daquela o país de América ao sur dos Estados Unidos que tiña mellor situación económica: unha agricultura poderosa e unha industria en crecemento. Así como unha educación pública masiva polo pulo que lle deu o peronismo, malia súas contradicións. Este foi un período de expansión que comezou con Péron, freouse co golpe militar e a submisión a Washington, colleu folgos cos executivos radicais, como o de Frondizi, e de novo marcha atrás de novo co exército no poder e unha dura represión (Ongania, Livingston, Lanusse).



Nas seguintes décadas este país, potencialmente tan prometedor, volvería a ser governado polo peronismo, o radicalismo, e logo padecería un novo golpe militar aínda máis represivo, coa escusa da guerrilla de esquerda, e un saldo de 30.000 mortos e desaparecidos, a maioría só eran activistas sociais. Logo fin da ditadura militar e novos governos de todo signo, mais a Arxentina seguiu aumentando a súa dependencia exterior, especialmente dos Estados Unidos e en menor medida das potencias europeas. E como consecuencia recuando na cadea de valor, reducindo a súa diversidade produtiva, crecendo a desigualdade. Deixando en evidencia que para alén das diferencias entre os sucesivos governos ningún deles mudou positivamente a estrutura económica, e o reparto, tanto no ámbito internacional como entre clases sociais.



E isto repetiuse co governo actual. É verdade que hipoteca que lle deixou Macri foi inmensa, ao que se suma a inseguridade, e a situación internacional (covid, sancións, guerra, etc.). Mais non é menos certo como dixo o presidente mexicano López Obrador en relación a que Milei, de estrema dereita, gañase as primarias, que a responsabilidade era dos grandes medios e que Alberto Fernández non fixese as reformas necesarias.



En dous meses realizaranse as eleccións na Arxentina e, como se amosou no Estado español na diferencia entre as municipais e as xerais, é tempo abondo tanto: para confirmar a tendencia hoxe triunfante que propón as privatizacións, a derogación da lei de aborto...; ou para poñer en valor o proxecto a prol da maioría social.



Aínda que non se utilice o exército é un golpe de estado, que deixa en evidencia o afastamento dos partidos da súa base. Ou sexa, non abonda co relato, senón que este se corresponda na práctica coa folla de ruta e os obxectivos. Daquela, a importancia da organización, da participación e protagonismo da maioría,... senón pode gañar a estrema dereita, grazas ao espectáculo, á arroutada.