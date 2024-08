A voltas co tren

Son dos que cre que a comarca de Ferrol é europea e cos mesmos problemas de calquera área xeográfica da Unión. Así, tamén, coma vostedes, sigo sen entender que pasa co tren da costa. A liña de vía estreita, da que toda a cidadanía debera sentir orgullo. Igual hai que facerlle un exame de boa xestión aos políticos profesionais das diversas administracións, desde Ferrol á fronteira con Asturias. Alguén debera explicar a desidia e o mal funcionamento deste servizo público fundamental. Folga dicir que ter unha liñas modernas para o transporte de mercadorías e persoas é transcendental para o desen-volvemento económico e social, como para artellar o territorio de xeito sostible e racional. Como ferrolán e galego desexo que a Xunta de Galicia asuma as competencias da antiga FEVE e faga un verdadeiro servizo de proximidade. Que aposte polo tren –e permítanme un apunte a esta administración– con respecto a esoutra aposta ferroviaria de Portugal cara ao Eixo Atlántico: deberan pechar filas co ministro Óscar Puente, fronte á pretensión do PP de Ayuso de desbotar os intereses galegos en favor de priorizar a liña Lisboa-Madrid. Debate central esta semana no Senado sobre a situación ferroviaria española.