Son vítimas. Non son culpábeis

Estamos a vivir con toda posibilidade, un momento de transición, entre a fin do capitalismo e o novo modelo económico e de sociedade que terá que xurdir nos próximos anos. E digo isto, xa que cada vez o sistema esta a sufrir crises, sendo estas desde fai un tempo, non so económicas, em períodos máis cortos de tempo, cada vez máis virulentas, e ademais, están a deixar, máis e máis xente tirada, xente que a maior parte dela, as posibilidades que terán de remontar o temporal, vanlles ser case imposíbeis.



Con cada crise, cada vez máis xente, queda no outro lado da liña que os separa da sociedade e que os deixa no lado da exclusión social. É certo, que ao mellor na Galiza, co sistema de familia que termos as galegas, estes desapiadados e inhumanos problemas sociais, non se visualizan tanto. E cando se visualizan, por desgraza a sociedade dedicase a mirar para outro lado ou de xeito sinxelo, pechar descaradamente os ollos.



Culpabilizámos as persoas que quedan na cara B da sociedade e nos negamos a pensar, que realmente non son culpábeis, senón vítimas, dun sistema inxusto, depredador, cobizoso e mezquino, con todo bicho vivinte no planeta, xa que, se non houbese pobreza, con certeza non sería capitalismo.



Mais as persoas nos volvemos ou máis ben nos volveron tan insolidarias, tan pobres de conciencia e de ética, onde a empatía é penalizada e o que é terríbel, é que ao falar de estes temas, unha parte importante da xente pecha as orellas ou te di alegremente, que non quere falar de cousas tan tristes, como si isto fose unha cuestión de sentimentos. Porque a realidade é, que todas queremos seguir no noso circulo de confort e nos negamos a prexulgar, todo aquilo que sexa sacarnos da nosa comodidade. Mais debésemos pensar, que nesa cara B da sociedade, as causísticas son bastante variadas, nos factores que levaron a xente a este estado. Máis as causas son comúns e son perfectamente coñecidas. Debésemos ser conscientes, de que a realidade é, que calquera traballadora pode caer nesa zona de exclusión como por exemplo, ter máis de 50 anos e quedar sen traballo. Porque o sistema é tan ruín, que unha persoa que teña esas idades, aínda que nade en 45 minutos 3 Km, levante 150 k en un peso morto, corra nunha hora 12 km ou sexa o mellor preparado intelectualmente na sua materia, a pesar de todo isto, para esta sociedade capitalista a hora de buscar traballo, xa non conta.



En conclusión: Sexamos realistas, analicemos a realidade con cabeziña, non nos deixemos enganar e démonos de conta, que calquera traballadora, neste sistema económico, pode estar maña, na zona B da sociedade. Asi que teñamos claro, que todas podemos ser vítimas deste inxusto sistema, e sobre todo, tomemos conciencia contra a pobreza, as súas causas e combatámola. E a poder ser, sexamos nos os altofalantes destas persoas, nesta sociedade tan anti-social, que tan descaradamente o sistema un simple micrófono, négalles.