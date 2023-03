Visto e ouvido

Como era de esperar filtróuse o discurso de Tamames denantes de que o lera no Congreso: uf, miúda parolada que o vello profesor dou na nosa asemblea lexislativa onde o pobo exerce a súa soberanía, unha lección tomando aos deputados, deputadas e resto da cidadanía como se fosen estudantes ávidos de aprenderen as claves para sacar a España das ignomínias infrinxidas polos sucesivos gobernos de esquerda cuxa perversa misión non foi outra que romper España, poñer en perigo a lingua castelá, crearen unha lei da Memoria que non fai más que abrir feridas, etc, entre outras sinistras - no que á esquerda se refire - encomendas. As diestras -no que a dereita se refire - as ten Ramón Tamames no seu diario de abordo.

Non desexo poñer o carro denantes cos bois, así que comecei esta pequena escrita logo da lectura dese amplo manifesto cheo de cousas que, segundo Tamames, fixeron estragos na nosa convivencia, cousas veredes!, así que, como terei outras cousas que facer, voume aforrar ver esta bufa pola televisión e ao seu protagonista abeirado baixo o paraugas dos fascistas aos que tanto se opuxo na súa “época das luces” hoxe chea de sombras. Pero un día despois a retomo aquí e contradígome: malia ter outras cousas que facer seguín a intervención do pintoresco candidato.

Da lectura e posterior escoita deste discurso só puiden sacar unha conclusión: mágoa, mágoa polo protagonista desta ópera bufa que Vox quixo representar na Cámara de representantes da soberanía popular. Algúns poderían pensar na coherencia desta proposta dabondo necia como para considerala séria. A incoherencia radica precisamente en estar chantada no xardín de Vox, esa formación política que denigra todo o que outrora defendera o vello profesor no seu deambular polas diferentes opcións políticas nas que transitou na súa dilatada vida. Por qué o señor Tamames se presentou a semellante esperpento? Pode que pola miña parte sexa unha reflexión simplista pero penso que a este home pásalle o que ao xeral da novela de García Márquez: que non ten ninguén que lle escriba e que, aos seus case noventa anos, se deixou querer porque a sua autoestima, o seu ego desmedido, o necesitaba. Creo que foi un prezo moi alto o que pagou por iso. Tamames non precisaba rematar así, coma nunha marioneta a o abeiro dun partido que defende todo o contrário ao que el defendeu en tempos que foron decisivos e francamente complicados para o devir da democrácia neste país. Se por unha cousa vaise lembrar esta moción de censura será polo desatinada e absurda, e por suposto pola figura do seu protagonista, pólvora mollada na arma dun partido que non sei que diantres desexaba apañar. Saíulles o tiro pola culata.