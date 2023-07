Viqueira, patria e socialismo

Co gallo da celebración do Día da Patria Galega a Irmandade Galega de Bos Aires, a fronte política no exilio creada a iniciativa de Castelao, fíxose o día anterior no Centro Ourensán un acto, cunha asistencia moi numerosa e receptiva. No evento falou Bieito Cupeiro (de Barallobre), dirixente desta entidade, que presentou o libro “Xohán Vicente Viqueira: Vida, persoalidade, pensamento”. Na súa intervención puxo de releve a contribución intelectual e patriótica do homenaxeado. Os textos que se recollen son unha escolma realizada por Luis Veiga do Campo. A publicación fíxose por iniciativa dunha morea de sociedades, agrupacións e coros galegos de Bos Aires.



Viqueira destacou polo seu papel nas Irmandades da Fala e pola vinculación que fixo entre nacionalismo e socialismo, un tema que segue a ser de actualidade nunha sociedade na que a clase traballadora é unha ampla maioría, e onde a desigualdade social e precariedade laboral non deixa de medrar, malia os grandes avances científico técnicos. El viu entre nacionalismo e socialismo unha interdependencia, e non olla futuro para as nacións que non fagan da xustiza social parte da loita pola soberanía. Afirma: “Eis dous termos que non se poden contrapór: nacionalismo, socialismo. E máis: o segundo é probablemente un aspeito do primeiro. Nacionalismo é irmandade na patria, é sentimento de comunidade ideial”. Ten un gran valor que chegue a estas conclusións, máxime cando non utiliza concepcións marxistas.



A súa postura non representaba as ideas hexemónicas nas Irmandades da Fala, que era moi plural ideoloxicamente, polo que as propostas e a folla de ruta dependeron do momento político. Mais, convén lembrar que xa antes da Asemblea Nacionalista de Lugo, un importante sector do tradicionalismo afastouse das Irmandades, polo que o Manifesto de 1918 tivo un claro carácter progresista. E aínda que o debate continuou, tanto no plano nacional como no social, entre a dereita e a esquerda do galeguismo, a tendencia progresista ficou consolidada como hexemónica.



Viqueira defendía a construción de poder popular para liberación nacional e social do povo galego, e debería ter un maior protagonismo como referente do movemento nacional popular galego e na historia do nacionalismo. Papel que lle recoñecía a Irmandade Galega de Bos Aires (na que compartín militancia na emigración) na década dos sesenta e setenta, unha etapa marcada pola liña da Asociación Nacionalista Pondal, nun contexto no mundo favorábel aos procesos de liberación nacional e de avance da clase traballadora.

Manuel Mera