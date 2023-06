Ya está en marcha la campaña del miedo al grito de ¡Que viene VOX!. En la dirección socialista tienen claro que más que debatir de programas y de proyectos de futuro es mejor azuzar la polarización, a un lado PSOE y las llamadas fuerzas progresistas, al otro un “coco” bipolar formado por PP y VOX. Lo sorprendente es que la dirección del PSOE y el Gobierno no hagan una reflexión seria sobre por qué Vox ha obtenido un millón y medio de votos en las urnas. A mi me parece que para afrontar un problema hay que analizar las causas sin hacerse trampas al solitario, sin engañarse refugiándose en slogans, sino intentando ver en que se ha fallado para que, en este caso un partido como VOX, haya dado un salto electoral como el que ha dado.



Y como la campaña electoral ya ha comenzado los socialistas han madrugado con un vídeo en el que recuerdan al PP casos como el del Prestige, Barcenas o el Yak 42. Un vídeo que lanzaron a los cuatro vientos horas antes de que Pedro Sánchez se reuniera con su grupo parlamentario para alertar que la campaña será dura, se dirán mentiras, y se intentará embarrar el debate.



Por cierto, que esa reunión de Sánchez con los parlamentarios socialistas, con todos ellos puestos en pie aplaudiendo con entusiasmo, se parecía a esas reuniones del comité central del Partido Comunista chino, todos inclinándose ante el jefe obviando el batacazo que el PSOE se ha dado en las recientes elecciones. Y el jefe, o sea el mismisimo Pedro Sánchez, ni siquiera hizo una reflexión seria sobre los motivos de ese batacazo. Se limitó a señalar que ahí está él y debe estar el PSOE para parar la corriente reaccionaria que recorre el mundo y que en nuestro país debemos tener cuidado porque Feijóo y el PP son una versión de Donald Trump. Y se quedó tan ancho sin darse cuenta de que con ese discurso deslegitimador de los adversarios políticos era él quién se parecía a Trump. Y para hacer más evidente como se las van a gastar en la campaña el partido sanchista ha puesto en circulación un vídeo recordando el caso Prestige, Yak 42, Barcenas. En fin, esperemos que Sánchez tenga algo mas que decir que acusar al PP de ser la derecha extrema que se va a aliar con VOX que es la extrema derecha y asegurando que el PP gobernará con VOX, olvidándose de que él ha gobernado gracias a los votos de Bildu y de los independentistas. Así que sí, es posible que si el PP llega a necesitar los votos de VOX no les haga demasiados ascos, de la misma manera que Pedro Sánchez ha gobernado, durmiendo tranquilo por la noche, junto a Podemos y con el apoyo de los votos de Bildu y de Esquerra. De manera que Sánchez no tiene ninguna fuerza moral para señalar a otros de lo que él mismo hace por mucho que le jaleen su corte de palmeros. Y es que Pedro Sánchez prefiere obviar que precisamente una de las causas del fracaso del PSOE en las urnas este 28 de mayo se debe a su política de alianzas. La mayoría de los votantes socialistas no comprenden ni les gusta las alianzas con Bildu, tampoco que se hayan modificado leyes para favorecer a los catalanes.