Vestixios do noso pasado

Refírome a miña vila que, dito sexa de paso, non ten á vista moitas pegadas do seu pasado, pero algunhas hainas malia que nun estado moi estragado. A verdade é que non somos coidadosos con aquilo que formou parte dos nosos ancestros e que sen dúbida influiu de xeito importante no que somos arestora.



Voume referir en primeiro lugar a un relevante asentamento correspondente á época no que os romanos tiveron grande incidencia na nosa contorna, a unha das chamdas “vila a mare” levantada aló polos séculos III e V d. C. na liña costeira de Mugardos fronte a Ferrol : a vila de Noville. Nas primeiras e únicas excavacións atoparon un edificio principal en forma de U con dúas naves adosadas e algúns utensilios domésticos e ornamentais que hoxe se atopan no Museo Arqueolóxico de San Antón na cidade de A Coruña cando en realidade deberían conservarse en Mugardos, no Centro de interpretación de Caldoval. E aquí chegamos ao segundo asentamento tamén romano: O de Caldoval situado na enseada de Santa Lucia no que se atoparon os baños privados e un patio rectangular chamado “palestra” deseñado para xogos e exercicio físico. Estes detalles están reproducidos do Centro de Interpretación situado na zona do Cristo a onde estes restos foros trasladados pedra a pedra, patrocinado pola empresa propietaria dos terreos onde estaba o asentamento. Están fora do seu sitio orixinal pero menos mal porque de non ser así seguiría a sofrer o tremendo desleixo que padece a vila de Noville.



E en terceiro lugar voume referir á mostra máis visible dun pasado que deixou pegada no desenvolvemento da vida da vila: a chamada outrora “Casa do Ratón” coñecida tamén pola “ Casa da Serea” pola presenza no seu escudo dunha ondina. Non se coñece exactamente a data da súa construcción pero os que disto saben din que o seu explendor acádao a finais do século XVIII. Foi residencia da familia Mariño de la Barrera. Don Juan Mariño nado en Ares foi o patriarca pero ao non ter descendencia o maiorazgo pasou ao seu hirmá Álvaro cuxo fillo Ramón foi alcalde de Mugardos, viviu nesta mansión e baixo o seu mandato a vila deixou de pertencer ao dominio dos monxes do mosteiro de Santa Catalina pasando a ser vila de realengo. Isto non foi dado “graciosamente” senón que tivo moito que ver a protesta masiva de mareantes e xente do campo que estaban fartos dos diezmos que tiñan que pagar aos frades do mosteiro, protestas que Don Ramón canalizou e que tiveron final feliz.



Pois esta casa emblemática ten un letreiro na súa fachada que di: “Se vende”. Imaxino que estará catalogada como BIC e os seus potenciais mercadores deberán ter coidado coas modificacións ou reformas que inevitablemente necesita o inmoble. Será esta unha, quizá a única, posiblidade de recuperala. Xa iremos vendo.