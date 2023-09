Coido que seremos moitos os españois e concretamente os galegos, que sintamos vergoña polo feito de que un “elemento” impresentable poda exercer como “autoridade” para decidir quen goberna o Estado español- Tal como están as cousas, iso non ten amaño se non é por medio dun acordo dos dous grandes partidos constitucionalistas, PP e PSOE, pero non para facer un ou outro goberno, senón para cambiar a Constitución no apartado referente as eleccións e aos votos, facendo realidade aquilo de que cada persoa un voto todos co mesmo valor. Ese é o “Talón de Aquiles” do noso Estado, que permite unha auténtica aberración, favorecendo a algúns partidos separatistas e que semella máis que un Estado de Dereito, algo diferente e bastante “torcido”. Alguén sairá beneficiado pero non é o caso da xente da rúa, prexudicada nos seus dereitos máis fundamentais. E así vemos como as Asociacións de todo tipo e os Grupos Sindicais non din nin chío. E xa que logo, se non temos quen nos defenda, que podemos facer? Alguén ten unha idea? Haberá que seguir aturando esta situación inxusta porque aos principais partidos políticos lles convén? Cando imos espertar?