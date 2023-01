Para ver (e tomar)

Seguro que por diferentes motivos, nunca me cadrara de ver -o que, desde xa, non dubido en cualificar de magnífico filme- Amanece que no es poco, de José Luís Cuerda. E non foi nin por falta de ganas, nin, moito menos, por falta de tempo. É evidente que nos 34 anos transcurridos desde o seu estreo -xaneiro de 1989- tivo que haber unhas cantas oportunidades para vela, mais, polo que for, iso non se fixo realidade ata antonte venres pola noite, cando o emitiron en “Historia de nuestro cine”, espazo que adoito ver con frecuencia. Gusto, como teño dito non sei cantas veces, do cinema español.



Quen a teña visto xa sabe que é unha película coral, na que aparecen, como extras, veciños e veciñas de localidades da Serra de Albacete -Molinicos, Aýna e Liétor- onte se rodou o filme ao carón de actores e actrices de relevo: José Sazatornil, Manuel Alexandre, Antonio Resines, Luis Ciges, Aurora Bautista, Tito Valverde, Rafael Alonso, Gabino Diego, Cassen, Chus Lampreave...



O filme comeza coa chegada, en Vespa con sidecar -unha imaxe moi coñecida-, a unha pequena vila de montaña de Teodoro (Antonio Resines) -un enxeñeiro, profesor da Universidad de Oklahoma desfrutando dun ano sabático, puntualizacións que se repiten unhas cantas veces ao longo do filme- e de seu pai (Luis Ciges), que lle regalara a moto, en compensación por terlle matado a mai, “porque era mala”, aseveración que tamén se fai varias veces sen que en ningún caso se diga a causa de que o fose. Se é que o era, naturalmente. O feito extraño de que a localidade estivese completamente baleira suscitou este comentario do pai: “Aquí no hay ni Dios. ¿O es que todos son aquí unos hijos de puta? Porque pueden ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas”. Ao pouco viran pasar a todo correr o garda civil Pascual (Ovidi Montllor), o que motivou outro comentario do pai: “Un guardia civil persiguiéndose a sí mismo” e axiña apareceu Nge Ndomo (Samuel Claxton) ao que, por ser negro, Ciges se dirixiu en inglés. Logo diralle: “Eres minoría étnica; bueno, minoría étnica y negro como un tizón”. Nge Ndomo fíxolles saber que a vila estaba deserta porque toda a xente -menos el, que era catecúmeno e non o deixaban entrar- estaba na misa, á que ía todos os días do ano, porque era un auténtico espectáculo, como mostran as imaxes.



Eses escasos minutos iniciais xa nos dan idea clara de por onde vai o filme. Humor absurdo e delirante, con situacións e linguaxe que as mentes benpensantes deste mundo pacato que nos están creando non dubidarían en cualificar de politicamente incorrecto. A min paréceme o contrario, mais... En calquera caso, dicir que gocei un montón coa película. Mágoa non tela visto antes. Entre outros moitos, para min hai un detalle que me entusiasmou. Na asemblea das votacións decidiron botar os americanos presentes e o enxeñeiro, profesor en Oklahoma, sentiuse na obriga de intervir ao seu favor:



-Yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas.



-Vete a la mierda, hombre, foi a resposta do alcalde (Rafael Alonso), dita cun sorriso cargado con toda a sorna do mundo.



Espléndido. Após escoitalo pensei, como non, no papelón que están representando os americanos no conflito bélico do leste e na desazón que me produce ver como os gobernos europeos lles din “si, bwana” a todo, en troques do “vete a la mierda” do alcalde.