Amedia tarde do xoves recibín unha chamada do vello e querido amigo Vicente Araguas -comunicámonos con asiduidade por oral e por escrito- na que me manifestaba o seu abraio diante das declaracións realizadas, hai cinco décadas, polo poeta cubano Herberto Padilla. Acababa de velas na rede e instába a facer o mesmo. Seguín o seu consello e esa mesma noite senteime diante da computadora para ver e escoitrar o dito naquela sesión de escritores. Fiquei pampo. Non podo menos que recomendárllelas. Están en catro vídeos baixo o título de “Confesión de Heberto Padilla” e o número da entrega correspondente.



Como é sabido, a gravación está feita na noitiña do 27 de abril de 1971 na sede da Unión de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC) e a cinta permaneceu agachada -coñecíase, iso si, a transcrición- ata hai pouco, cando o cineasta franco-cubano, residente en Madrid, Pavel Giroud, a utilizou no seu filme documental El caso Padilla, estreado en setembro do pasado ano e que foi gañador do Premio Platino do presente ano. Teño escoitado falar del, mais non tiven, aínda, oportunidade de velo. A historia dinos que, ao quedar en liberdade, despois do botar 38 días detido, na sede da Seguridade do Estado, acusado de prácticas subversivas, Padilla quixera presentarse diante de medio cento das e dos seus colegas e amigos escritores para facer un recoñecemento público dos seus comportamentos antirrevolucionarios. Durante máis dunha hora, acusouse de todo o acusable e máis. Óuvenselle dicir constantemente cousas como “Yo he cometido esos errores que son imperdonables”, “No quiero que se repitan nunca más estos errores”... Perante a dúbida de se se chegaría a rebaixar ata eses niveis en que se perden a dignidade, a honestidade..., houbo que non quixo acudir ao acto da UNEAC, unha actuación na que se trataba de salvar o pelello. Que pode levar a unha persoa a cambiar de idea?, é unha pregunta recurrente perante ese tipo de situacións. Deiteime con ela e co certo malestar que produce ver a degradación dalguén, aínda que, debo dicilo, durmín moi ben, como case sempre. E o que son as cousas. No telexornal das 15 horas do día seguinte atopeime con imaxes da roda de prensa dada por Luis de la Fuente na Ciudad del Fútbol de Las Rozas á que chaman hora do vermú, que disque volve ser tendencia pija nalgúns lugares e ambientes, Poucas horas despois de ficar estantío presenciando a declaración de Herberto Padilla volvéuseme poñer a cara a cadros escoitando o dito polo seleccionador español. Nun artigo publicado hai 3 meses en El País, dicía Muñoz Molina que quen vira “el sudor brillando en la cara y en el pelo y empapando poco a poco la camisa del poeta cubano Heberto Padilla” xa non podería alvidalo nunca”. Pode ser. O que eu non vou esquecer en anos van ser as múltiples imaxes de de la Fuente aplaudindo con toda enerxía as barbaridades saídas pola boca de Luís Rubiales, xestos que non son en absoluto acordes co que logo manifestou. En primeiro lugar, quen acode a calquera reunión e se atopa cunha situación inesperada o que fai é marchar por onde viñera. Ficando xa é avalista do que alí aconteza. Xa non digamos se se aplaude o dito, máxime se son cousas nada edificantes. Non vale o de non recoñecerse nas imaxes, porque a equivocación é maiúscula, e continuada. Tampouco vale o de sacar un comunicado, que chegou tarde e mal. Tiña que ter dimitido. Mal fai a RFEF en mantelo no posto. Moi mala imaxe de país.