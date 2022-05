Todo exceso conduce a su contrario. Las encuestas que anuncian malas expectativas para el PSOE de cara a las elecciones andaluzas, explican el exceso, la sobreactuación, de Pedro Sánchez en los mítines en los que trata de compensar el bajo perfil de Juan Espadas, el candidato socialista a presidir la Junta. Sánchez está bajando al sur con un relato sobre la corrupción del PP que no hay más que observar las caras de los asistentes a los mítines para comprender que no encuentra excesivo eco ni siquiera entre los más cafeteros.



La cosa tiene explicación: los andaluces saben mejor que nadie que el Partido Socialista gobernó la comunidad durante 40 años y qué alrededor de los ERE fue tejida la mayor red de corrupción que hemos conocido en la España democrática.



El mayor caso de corrupción investigado dado el volumen del fraude: alrededor de 680 millones de euros.



Una veintena de alto cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y varios consejeros ya fueron condenados en la llama “pieza política” del caso. Pendientes de la apelación a la sentencia se encuentran Chaves y Griñán. En este marco, la verdad, es que llama la atención la estrategia, el guion que está siguiendo Pedro Sánchez en los actos que participa en la campaña. Confía demasiado en el control de daños que ejercen los medios afines.



Sobre todo canales de televisión y emisoras amigas. Algunos han pasado descaradamente del proceso de los famosos ERE.



Juegan con idea de que lo que no se cuenta, no existe. Afortunadamente, hay más medios y los hechos son tenaces.



Además, hay otro juicio pendiente. Veremos lo que dicen los andaluces en las urnas de junio.