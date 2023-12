A única saída é a negociación

Con toda seguridade cando se publique este artigo o número de persoas mortas en Gaza supere as vinte mil, unha gran parte delas menores e mulleres, aínda que para alén da idade e o sexo, o realmente importante é que falamos de persoas, que ademais son civís, e que son considerados polo Governo israelí como se fosen inimigos, milicianos, polo simple feito de seren palestinos/as. Utilizar o argumento de que foi Hamas quen rachou a tregua, é unha escusa moi pobre, cando nos días que durou houbo incumprimentos por ambos bandos.



A esta altura e dado que o exército israelí está atacando tamén no sur da Franxa de Gaza, en definitiva a todo o territorio, todo fai pensar que aceptaron a tregua para poder axer con toda impunidade, dado que así podían escenificar que non era a súa culpa que continuase o conflito armado, que do lado palestino só se entende a lei das armas. A tregua temporal tamén lles valeu para amosar que estaban a facer todos os esforzos para liberar aos/as reféns en poder das milicias palestinas, debilitando a presión das familias e de gran parte da povoación para que se negociase a súa liberación. E, dado o reaxer mundial contra os bombardeos indiscriminados, tamén serviulle a Netanyahu para reforzar a súa liña estratéxica, no senso de oporse a calquera solución negociada, e completar a acción militar. Para forzar o desprazamento da povoación en Gaza e facer o propio posteriormente en Cisxordania? Para ocupar militarmente o territorio e crear unha franxa interior de seguridade?...



A solución militar, non política, pode ter exclusivamente algún destes obxectivos, porque a Franxa de Gaza está a esta altura, polo que din os observadores, e recoñece as Nación Unidas, está destruída nun 75%, e non só as vivendas, senón tamén escolas e hospitais, edificios administrativos, mesmo foron atacados centros de axuda das Nacións Unidas. Non semella unha folla de ruta que busque castigar a Hamás e preservar á povoación civil, senón que ataca aos segundos para rematar cos primeiros. Agora ben, o realmente preocupante é, que para alén da condena internacional, de que Israel quede ligado a un xenocidio, os bombardeos, a destrución de Gaza, non le dá solución a unha confrontación que dura desde os anos posteriores á segunda Guerra Mundial, senón que agrava o conflito interno en Israel e cos países limítrofes. Ningunha nación, povo ou relixión, foi escollido por Deus, por máis que o afirme Netayahu. A única saída real é a existencia de dous estados, israelí e palestino, como primeiro paso cara a paz e entendemento.