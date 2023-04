Unha visión retrospectiva

Imaxino que ninguén, agás os herdeiros directos daquel nacional catolicismo apostólico e romano, bota de menos aquela Semana Santa que nos facía vivir un Estado confesional en conivencia cunha igrexa ancorada na profundidade da máis recóndita tradición basada no sofremento, na tortura, e na morte dun home que viña de alén do noso mundo para salvar á humanidade do latrocinio moral e da opresión dos que rexían o cotarro. Logo de máis de dous mil anos seguemos coa mesma arela. Pero esa é outra história.



A Semana Santa que eu lembro, aquela da década dos cincuenta, tamén afortunadamente é outra história enchida de dor obrigado, de tristura imposta, de sermóns que evocaban a condena infernal- no sentido estricto da palabra- para os que transgredían, de bares pechados, de música sacra nas emisoras de radio, de non poder cantar pola rúa, de ver ao ditador, adail do “Sacro Imperio Católico Español” no “Nodo”, paseando baixo pálio, e os “Via Crucis” dende Roma en branco e negro, como a vida mesma, que a miña avoa, devota ao seu xeito, seguía con inusitado interese na compaña dalgunha amiga fronte ao estreado aparello de TV. Esa era aquela sacrosanta Semana Santa.



E logo viñan as películas de todos os anos: o “Marcelino Pan y Vino” que sabíamos de memoria, cine como fenómeno de masas que era utilizado para adestrar conciencias. O cine chegaba a grandes sectores de poboación cando o índece de analfabetismo era moi alto e iso sabíano os que manipulaban o adroutrinamento. E a igrexa estivo sempre atenta para controlar que o cine non atentara contra as boas costumes ata o punto de preocuparlle que as salas de proxección estivesen en semi escuridade, non fora a ser. Logo viñeron as grandes produccións que formaron parte importante do repertorio das Semanas Santas: “Quo Vadis”, “Ben Hur” e sobre todo “Los Diez Mandamientos” que os nenos coleccionaban en cromos coma hoxe fan cos ídolos do fútbol.



Arestora a Semana Santa, un pouco menos santa, é outra cousa: máis ligada ao tempo de lecer que á devoción relixiosa, máis centrada no mercado, onde o persoal acude a ver na rúa unha posta en escena da paixón, morte, e resurrección de Cristo e de seguido pasa a tomar unhas cañas nos establecementos que outrora pechaban por decreto, hoxe ateigados. Esta representación espectacular en procesións alcanzou a categoría de “Interese Turistico Internacional” e representa unha fonte de ingresos moi importante, asi que é normal o esmero na súa posta a punto entendendo que mimguada a fe ben está que creza a caixa. Se a miña avoa vise como anda agora a “súa” Semana Santa diría: Ai meu Deus, que fixestes!, vaia polos cravos de Cristo! Amén.