No pasado ano o noso país produciu un 8,1% da electricidade do Estado español, por debaixo do 9,77% do ano 2020, da que exportou un 40%. O cal deixa unha fotografía da nación galega como unha potencia enerxética, e onde o sector eólico e hidráulico ten un papel moi destacado.



Dirase que a industria do aluminio, gran consumidor, xa non é o que era, tanto polo peche como porque algunhas factorías están paradas conxecturalmente, como é o caso de Alcoa (volverá abrir?...).

Mais, aínda sendo deste xeito non se pode obviar que pecharon centrais térmicas como Meirama e Endesa (agás o ciclo combinado). O 2022 é un ano atípico, mais con condicionantes que suman e restan que responden á tendencia xeral polo que seguen a dar unha fotografía da realidade do sector das últimas décadas, malia que devecida respecto da produción e consumo pola “crise”.



O positivo, que a produción eléctrica con medios alternativos (non contaminantes) representaba un 64% no ano 2022.



Seguiremos sendo unha potencia na produción de electricidade, e polo tanto da instalación masiva de muíños que transforman a forza do vento en electricidade. Necesaria para facer fronte renovación do parque móbil, e para a produción de hidroxeno verde para transporte pesado e a actividade industrial. Mais isto non implica un cambio respecto do papel subordinado que ten Galiza na cadea de valor.



Empregos

Aínda máis, para alén da instalación dos muíños e algunha empresa de hidróxeno verde, os empregos que son necesarios para o proceso produtivo son mínimos, e moi inferiores aos que tiñan as centrais eléctricas de lignito, petróleo e gas.



Tampouco se poden obviar os efectos negativos que ten sobre a contorna, non só os muíños, cada vez máis xigantescos, senón a rede eléctrica que conecta coas áreas de consumo, máxime dado noso papel exportador.



Neste aspecto hai que ter en conta o custe das redes o seu mantemento así como a caída da potencia. Isto debería condicionar o prezo do quilovateo ou algún tipo de compensación.



Non é unha cuestión menor, ten moita importancia no momento de decidir onde se van localizar as fábricas, especialmente aquelas cun consumo de enerxía importante.



Polo tanto, e para alén dalgún proxecto moi concreto, como o de pneumáticos nas Pontes, chama a atención que a maioría dos investimentos anunciados estean ligados á instalación de muíños e algún máis relacionado co hidroxeno verde.



Seguiremos cumprindo o papel de subministradores primarios en beneficio doutras áreas do Estado español, nun proceso de concentración-centralización que non ten fin?