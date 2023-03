Ucrania, pudo haber sido

Vamos hacer un retroceso en el tiempo y ver lo que hubiese acontecido en la historia de un conflicto, que nunca debió llegar, ni haberse permitido que así sucediese, como aconteció y sigue su curso de forma indefinida, aunque este año 2023, es posible ver alguna luz sobre el conflicto, uno más, en la historia de Europa y ya van unos cuantos de diferentes proporciones y escala. Todo, como consecuencia de las apetencias en la usurpación territorial de anexar a Rusia, un país soberano desde el fin de la época soviética, solo en la mente de un agresor sin escrúpulos, puede hacer semejante barbaridad, causando un gran sufrimiento a su pueblo ruso, al igual que lo hace sobre el ucraniano, con la diferencia que el primero, es el agresor y el segundo está luchando por su libertad e independencia, como país libre y soberano.



La primera pregunta es ¿Se podría haber evitado es conflicto en Europa? Realmente creo que sí. Si los occidentales hubiesen puesto las cosas desde un principio en su lugar, de este modo, Rusia, al ser advertida de que no estarían dispuestos a tolerar una invasión de Ucrania, por las fuerzas de la Federación Rusa, sabiendo y con conocimiento, de que, dicho país agredido, contaría con todo el apoyo militar preciso, debieran los rusos atenerse a las consecuencias, si Putin daba el paso final.



Quizás, sí los países no vacilasen tanto a la hora de valorar los intentos rusos, no hubiesen traspasado sus fronteras, al temer un desastre militar y entonces, se dedicarían, a lo mejor que saben hacer, dar información confusa tanto a sus ciudadanos como a Occidente, pero no pasarían de dichas bravatas, todo un pábulo de mentiras que nadie se creería, quedando los dientes de Putin relinchando, por no poder llevar a cabo sus maléficos planes. Con lo cual se hubiesen ahorrado muchas vidas, tanto civiles como militares y la destrucción sistemática del aparato civil y crítico de Ucrania, país invadido y agredido por Rusia.



Es casi seguro, que los rusos no hubiesen movido un dedo, ante el temor de un conflicto que podría traer para Rusia, la caída del régimen actual e incluso desintegrase la propia Rusia, como la conocemos hoy en día. Atacar a un país sin argumento, que bien podía haber sufrido una respuesta preventiva por parte de Ucrania, que hiciese a los rusos de forma premeditada intervenir en el territorio ucraniano, pero ni hubo motivo alguno. Incluso el mismo Putin, aseguro por activa y por pasiva, que Ucrania, no sería invadida. Pero lo hizo en toda regla y con un ejército de más de 150.000 hombres y abundante material militar del, cual no queda nada, ni hombres, ni material.



¿Podrá Rusia utilizar su armamento nuclear si se ve acorralada en Ucrania? Rotundamente no, sería el fin de Rusia como la conocemos y en su lugar lo ocuparían repúblicas que conforman la Rusia actual, aunque Putin estuviese dispuesto hacerlo, sus generales se opondrían por temor a que esos artefactos de la Unión Soviética, estallaran en sus manos, son muy anticuados y como el material que poseen también lo es, de ahí las grandes pérdidas humanas y de material en este conflicto.



Así pasó con Hitler, Occidente no intervino en los primeros compases, hasta que fue demasiado tarde y cuando lo hizo, acabó con el poder del EJE, de haber actuado a tiempo, la II Guerra Mundial habría sido más breve. Con Putin, hubiese acontecido lo mismo, la invasión de Ucrania, no se había llevado a efecto si Occidente mostrase su rostro más serio. Es de esperar que la ayuda facilite a Ucrania a cambiar el signo de la guerra y le favorezca en sus acometidas, los rusos luchan sin moral, no tienen ni preparación, ni motivación, los ucranianos por su libertad e independencia, su moral es alta y su preparación militar también. Rusia tiene la guerra perdida y todo es cuestión de tiempo de que se den cuenta.