Las tres miserias mayores

Vivimos sin pensar que estamos sujetos a padecer las tres peores miserias que muchos hermanos están sufriendo. El no tener salud es la primera, no encontrar trabajo, la segunda y no haber tenido la posibilidad de salir de la ignorancia, la tercera.



Una persona puede nacer con una enfermedad, aunque hoy es verdad que son un tanto por cien bajo. Sin embargo, las que naciendo sanas están expuestas a enfermar en cualquier momento somos todas. Cuando eres pequeño necesitas huir de las más frecuentes por medio de las vacunas, de las que, en este mundo, padecen necesidad un cuarenta por cien. Los jóvenes pueden romperse los huesos haciendo deporte, las madres arrastrando los carrillos de los hijos, o contagiándose de los mismos; los mayores temen caer en cualquier momento y ni el terror se lo evita. La asistencia médica pública debe de ser la sombra de cada persona, la asistencia debe ser para todos, no hay país que se pueda llamar democrático si trata a sus ciudadanos: este sí porque es de los nuestros, y estos no porque no sabemos quienes son. Por otra parte no deben existir las asistencias con esperas de meses y meses e incluso de años. Dentro del sector de la salud, lo más importante es la pública, para que los que carecen de dinero también puedan ser asistidos. Eso necesita un gran presupuesto, que procederá de los impuestos, claro que sí de los impuestos. Pedimos a los que nos gobiernen: ni un médico menos de Medicina General, ni uno menos de los especialistas, su escasez llevaría a la miseria de todos.



El trabajo es necesario para poder vivir. Ocurre con frecuencia que un hombre o una mujer cae en problemas mentales si no consigue trabajo. Las ayudas del Gobierno son especialmente necesarias cuando en el problema entran los niños y los viejos, pero la mejor ayuda del Gobierno es buscar trabajo y evitar que tengan que salir “por la fuerza” al extranjero. Encontrar trabajo es más posible si hay una buena preparación en el que lo busca. Una anécdota: estaba en una cafetería, entró un joven vestido de aquella manera, le pidió al jefe trabajo, él solo lo miró y le dijo que “no”; a la vez había entrado una pareja que pedía algo, el jefe de la cafetería no le entendía; el joven, que quiso ayudar a los extranjeros, le explicó al jefe que pedían alojamiento por un mes y…, eran alemanes; inmediatamente el jefe le dijo al joven que se presentase al día siguiente para comenzar la faena. Las empresas son las que mandan, entre ellas y los operarios existe una discrepancia fuerte, el empresario compra autómatas, robots que ocupan el lugar de los asalariados. El poder trabajar exige también conocimientos técnicos y la constante necesidad de estar al día de la robótica y más. Los mejores gobiernos estarán al lado del trabajador y evitar el precipicio que lleva a la miseria de la desesperanza.



Por último los buenos gobiernos deben promover el conocimiento, la cultura, lectura, colaborar al progreso, educación social, actuación en el barrio...



En este siglo las letras alfabéticas y los números ordinales son un instrumento de vida en casa. Existen otros instrumentos que, guste o no, debemos conocer y emplear, por ejemplo un mínimo de la ingeniería informática de nuestros ordenadores. En las ciudades, cuanto más grandes peor, exigen saber tocar montones de timbres, y llevar en lugar de dinero una tarjeta que nos sirve para todo, pero hay que saber cómo debe hacerse. Hoy los niños superan a los mayores porque sus juegos son novedades tecnológicas. El saber es una gran riqueza, el que más sabe más puede. En siglos pasados los reyes eran absolutistas, junto con la religión lo manejaban todo (a su favor), ellos tenían a sus amigos y no querían que sus súbditos, en general, aprendieran a leer, tenían miedo a que se rebelaran contra ellos. Algo de eso mantienen algunos gobiernos, durante el año prefieren fiestas, y no se les ocurre invitar a una/un personaje que nos hable (conferencia) y nos explique temas actuales.



Saber, consiste en poder interpretar lo que se oye, lee, escucha, o se vé; aquella persona que no sabe hacer eso está al albur de los otros, como ocurre en el caso de la política. Hace solo un par de días me preguntó una señora de acomodado capital, “porqué Yolanda Díaz quería gobernar España para volver a que las mujeres estuvieran en casa y dejaran el trabajo para los hombres...”, me sorprendió muchísimo, se lo habían contado al revés. El que no lee nada y le importa más lo que le cuentan, está en la miseria del saber.



El mejor Gobierno debe de ocuparse para que bajen (no es posible que desaparezcan) las tres miserias: salud, trabajo y conocimientos.