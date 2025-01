A trapallada da Supercopa

Foi un insulto en toda regra para os seareiros españois, un oprobio para aqueles que aínda crían que no fútbol existían certos valores que teñen que ver coa dignidade e o respecto: unha vaga ilusión para as mentes inxenuas. Xa quedou demostrado que no fútbol profesional nada diso existe e que onde haxa diñeiro o resto das cousas quedan absolutamente relegadas, afundidas no desleixo.



Pero a quen se lle ocorre levar unha competición nacional a un país estranxeiro, a Arabia Saudita? Pois moi simple: a aqueles que só buscan cartos sen importarlle un comino de onde saen, neste caso dunha satrapía onde os dereitos humanos andan polo chan e, como o petróleo da para moito, pretenden un descarado lavado de cara deportivo para tratar de ocultar as barbaridades que se cometen acotío nese país. E seguindo a praxe de que “o ouro negro lava mais branco” decidiron contratar a persoeiros como Ronaldo, Benzema ou Neymar, por alá tamén andou Xavi Hernández, para que lle dean con forza ao algodón e as súas contas correntes crezan como a escuma. E que dicir do noso Rafael Nadal, nomeado embaixador deportivo para que, cando se lle presente oportunidade, proclame aos catro ventos que naquel país só se ve avance e prosperidade. Ai Rafiña, Rafiña!



Porque imos ver: tal e como andan as cousas, se ao sultán Salman bin Abdulaziz se lle ocorre organizar unha copa –“trofeo Abdulaziz”– e para iso contrata ao Barça e ao Real Madrid pagándolles unha pasta gansa vale, pero levar a aquel país a Supercopa de España resulta o colmo do despropósito, o insulto máis descarado duns dirixentes que toman a afección como o pito dun sereno. Parece ser que o actual contrato se estende ata o ano 2029 e o vixente presidente da Federación Española de Fútbol, o noso paisano señor Louzán, pretende prorrogalo cinco anos máis a razón de trinta millóns de euros ao ano e... Viva o viño!, ata o 2034 que é cando terá lugar o Mundial no territorio saudita. E todo isto sen ter en conta o conculcados que están naquel país os dereitos humanos, que a muller siga sendo un cero a esquerda, que nun só día, como aconteceu no ano 2022, se levara a cabo unha execución colectiva de 81 condenados, que haxa decenas de xornalistas detidos, etcétera. Nada disto importa aos nosos dirixentes diante do poder ignominioso dos petrodólares. Éche o que hai.



A fin de contas, e tal é como está o patio, quedo co que alguén dixo: o fútbol é a menos importante das cousas menos importantes. Así que, que lle dean á Supercopa! Pois iso.