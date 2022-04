Isto do transporte público é a serpe que se morde a cola: para que exista un bo servizo público hai que pagalo e na maioría dos casos a Administración, que é de onde saen os cartos, subarrenda estes asuntos a empresas privadas, diñeiros que en boa lóxica proceden dos impostos que paga a cidadanía, e a pregunta é a seguinte: ¿Hai suficiente dotación que proceda dos impostos para pagar un bo servizo público? O mesmo non, e por iso temos os que temos porque non da co disposto para máis. Pode.





Ven isto a conto porque aínda andamos a tratar de resolver en Ferrol esa materia pendente relacionada cos nosos desprazamentos: o tren, que mire por onde se mire parece que non chegamos a solucionar. E aí vai outra pregunta: ¿ porqué a xente non sube ao tren para se desprazar de Ferrol a Coruña? E a resposta podería ser: porque tarda como hora e media sen secuencia horaria cando no coche podemos faceren ese traxecto en pouco máis de media hora. Irmos en tren de Ferrol a Coruña convértese así nunha reminiscencia das viaxes do século XIX cando estamos na era da alta velocidade e España situada no top dos países que lideran este tema en canto aos quilómetros desas vías. Pero non nos enganemos: a alta velocidade chega a onde chega por intereses logo dun plan de viabilidade co “negocio” como pano de fondo e pensando en certos usuarios como clientes.





Non, Ferrol non necesita un tren de alta velocidade: necesita simplemente un tren adaptado ás circunstancias e ao tempo no que vivimos, un tren rápido, cómodo, que enlace coa capital de provincia e dende aí co de alta velocidade que de momento sitúase en Ourense. Pero aínda así non sei se a xente se decantaría polo tren tendo autobuses con mellores horarios que tardan bastante menos en chegaren á Coruña. O certo é que non saímos da época do “ferrobús” e ímolo ter moi difícil para a mellora dun servizo que arestora só supón un alicerce para nostálxicos.





Houbo tamén un tempo no que se pensou converteren as lanchas nun servizo público, algo utópico dadas as circunstancias. Os desprazamentos entre Mugardos e Ferrol fanse ou ben na súa “maxestade” o coche particular ou no bus. O mesmo que dicían que o vídeo matara a estrela dá radio, o coche matou ás lanchas e ao tren de proximidade, fóronse indo por melancolía, por non poderen competir. Aparecen no verán como unha alternativa turística e nada máis. Ao final, como dicía o poeta: todo pasa e todo queda, fomos facendo camiños que coma estelas no mar se diluíron para seren xa historia.