Trampas no deporte

Case a cotío saen nos medios novos casos de fraudes nos diferentes eidos do deporte, xa sexa entre os propios deportistas, entres os dirixentes, entre os xuíces das competicións e mesmo nos altos cargos das Federacións. Os que xa temos unha idade ben avanzada, poderíamos contar anécdotas de tempos lonxanos, de sucesos con árbitros de fútbol invitados a mariscadas ou outros medios máis disimulados, para acadar a súa axuda. Actualmente a noticia apunta a certos manexos do Barcelona, esa grande organización que, segundo eles, é “más que un club”. Ninguén pode dubidar da grandeza futbolística desa institución, malia que agora se descubran certos manexos dos seus dirixentes, que nembargante estaban no coñecemento ou nas sospeitas dos afeccionados. E non é que se poida acusar a ninguén de delitos concretos, pero é público e notorio que a historia dese gran equipo está chea de irregularidades que poden cualificarse como inmoralidade ou falta de ética. Para mostra , un botón entre varios: O partido Deportivo / Valencia en Riazor, cun millón de pesetas de prima aos valencianistas. O empate fixo perder o título aos coruñeses e gañalo os cataláns. E o Presidente do Valencia foi agasallado coa insignia de ouro e brillantes do “Barsa”, que aquel señor recibiu sen ningún empacho. Quizais iso non sexa trampa, pero é xogar con medios extra deportivos, que a maioría non pode empregar. Ou non é?