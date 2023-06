Todos de azul

Ya comentaba yo el domingo pasado que la política se ha vuelto trepidante y adictiva. En aquel momento no sabía que Pedro Sánchez iba a convocar elecciones generales anticipadas en el puente de Santiago ni tampoco que la orca Gladis se había convertido en una versión letal de Moby Dick para Cayetanos en Gibraltar.



Tampoco sabía que Macarena Olona había aceptado el camino de Pablo de Tarso (no confundir con el otro Pablo aunque también sea eclesial) y, siguiendo los pasos del mítico Verstrynge, ha decidido formar un partido con zapatos de dos colores. Azulgrana, como el Barça. En fin, menudo día para ponerse a dieta y dejar de fumar.



Escribo con el pie en alto porque me torcí el tobillo bajando al can. Un clásico. Iba a reanudar mis momentos piscineros en pleno Objetivo Bikini y zas. Esguince. Esguince como el de Podemos en las elecciones, que por lo visto la gente no ha votado lo que debería y se ha confundido de papeleta. Las abuelas votan mal, ya lo decía aquel vídeo-viral tan simpático y tan pegadizo. La fiesta de la democracia vuelve, y volverán las notificaciones de las mesas electorales como las golondrinas de marras. Solo que medio país intentará huir cual villano de James Bond, con una gabardina (están de moda), un sombrero y un periódico con agujeros en el aeropuerto. Ciudadanos, os recuerdo que tenemos tanto derechos como obligaciones y no hay nada tan divertido como pasar un domingo de verano y de puente aguantando a activistas rompiendo el voto delante de las cámaras o aplaudiendo al político de turno que madruga. La izquierda hace un llamamiento a la unidad, los escritores, cineastas, funcionarios, sindicalistas y jubilados se convierten en “abajofirmantes”, los políticos sonríen y se abrazan, mientras deciden con los colmillos afilados los que serán descartados y pioletados para conseguir la remontada en esa gran casa de los piolets voladores en la que se ha convertido la semana postelectoral. La remontada. No, no quiero remontada, Deportivo. Quiero que arrasemos.



Para mayor abundamiento, un tuitero y escritor famoso coruñés ha salido en un periódico de Vigo apoyando al Celta. Aún así lo apreciamos. Ese es el verdadero espíritu Koruño. El espíritu de la ciudad con rango real.



Este finde nos jugamos el ascenso, necesitamos todo el apoyo, todas las mentes privilegiadas al unísono. Hoy, domingo, el Depor necesita que se incendie el estadio (no sería la primera vez), hoy nos necesitamos todos de azul. La Torre, el Concello y los corazones. Nos lo merecemos.



Por Arsenio.