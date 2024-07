Todo está en el guion

Dos relatos pugnan en relación al caso de Begoña Gómez. Uno es el de la mujer que aprovecha su condición de esposa del presidente para ejercer tráfico de influencias, y el otro es el de una cacería judicial desarrollada por un juez afín al PP instalado en la prevaricación. Estoy seguro que el caso será archivado por falta de materia que justifique la apertura de juicio oral, pero, si es así, la oposición no se conformará con la “pena del telediario” porque todos los desvíos y salidas del caso están previstos en el guion. Feijóo no admitirá la inocencia de esta mujer y asegurará que el desenlace es la consecuencia de la “colonización del poder judicial por el sanchismo”, algo así como si el demonio, harto de carne, se mete fraile. Mucho me temo que volveremos a ver variaciones sobre los mismos temas mientras no se recupere la responsabilidad civil directa de los jueces, abolida en 2015.