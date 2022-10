Tezanos dixit

En la última encuesta del CIS el futuro electoral del PSOE es un camino de rosas y el del PP y su líder, Nuñez Feijóo, un camino de espinas. Sánchez sube, Feijóo baja. Así se puede resumir la encuesta made in Tezanos.



Y yo me pregunto si a Pedro Sánchez le gusta que le engañen. Hay gente para todo, claro está, y por tanto quienes prefieren ignorar la realidad al grito de que, si la realidad no está de acuerdo con ellos, el problema es de la realidad.



Pero ya digo que me cuesta entender porque Pedro Sánchez no le pide a su amigo José Felix Tezanos que deje de “cocinar” las encuestas del CIS y le diga la verdad y nada más que la verdad.



Desde que José Felix Tezanos dirige el CIS no hay una sola sondeo sobre el futuro electoral que se haya acercado a la realidad. El señor Tezanos, sin despeinarse, augura siempre como ganador al PSOE y a Sánchez y al PP le anuncia derrota tras derrota. Luego, cuando los ciudadanos van a las urnas parece que se empeñan en contradecir los sondeos del CIS y es el PP el que gana y el PSOE quién pierde.



¿Se equivocan los profesionales del CIS? No, la cuestión es que José Félix Tezanos se ha empeñado en que Pedro Sánchez gane al menos en las encuestas y así, encuesta tras encuesta, le da ganador.



En realidad, el Presidente tiene un problema y no es solo Tezanos, sino que quienes le rodean no le trasladan el latir de la calle. Cierto que Sánchez tiene fama de rencoroso y que no perdona a quienes no le hacen la ola, pero necesita como agua de mayo a alguien a su lado que sea capaz de decirle lo que no le gusta escuchar. Su estilo bronco, sus decisiones arbitrarias, su entrega sin condiciones a los partidos independentistas, su desprecio a todos los que no piensan como él y no le secundan etc, etc, etc, son elementos que cualquiera que no sea Tezanos es capaz de constatar que a Sánchez le restan apoyos. Pero, sin duda, José Félix Tezanos tiene un gran poder de convicción porque son muchos los sanchistas que creen que su líder va a ganar las elecciones y seguirá gobernando, que Nuez Feijóo es solo un espejismo, y que todos los que no están con este gobierno y con Pedro Sánchez son una panda de fascistas. Y así les va luego en la realidad.