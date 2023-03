A tener en cuenta

Han pasado varios días desde que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, hizo, a mi entender, unas interesantes y valientes declaraciones poniendo el dedo en varias llagas.



Por ejemplo, critica que el Gobierno salga a buscar trabajadores fuera de nuestro país para el sector de la construcción cuando aquí tenemos tres millones de parados. Alega el secretario general de la UGT que a muchos de los parados en España ni siquiera les llegan esas ofertas de trabajo, en segundo lugar, nuestro país carece de un servicio de orientación en los servicios de empleo, y en tercer lugar la necesidad de formación para esos parados que pueden cubrir los puestos de empleo.



Es decir, se trataría de conseguir que el sistema funcione, pero además Pepe Álvarez ha señalado lo que todos sabemos: que el SEPE( Servicio Público de Empleo) no funciona. Se ha convertido en un registro de parados sin más.



Pero ya puesto a dilucidar y señalar las anomalías en nuestro sistema público de empleo, el secretario general de UGT ha dicho algo lleno de sentido común pero seguramente impopular: que si un parado rechaza un empleo acorde para él, debería de quitársele la prestación por desempleo que recibe.



Si eso lo dicen desde las filas de la derecha ahora tendríamos declaraciones, desde las bancadas de la izquierda, tachando de reaccionario a quien las hubiese hecho. Así que la respuesta ha sido el silencio porque lo dicho por Pepe Álvarez son las verdades del barquero.



Y es que el Estado del bienestar pasa por no dejar a ningún ciudadano en el camino, eso supone un esfuerzo fiscal por parte de quienes trabajan, pero lo que no es admisible es que, cuando uno se queda en el paro, si le ofrecen un trabajo desde el SEPE, lo rechace porque prefiere quedarse en casa cobrando el seguro de desempleo. Esa actitud es insolidaria y de paso pone en riesgo el sistema del estado del bienestar.



Y no, no son pocos los que cuando les llaman desde el SEPE acuden para rechazar el trabajo que les proponen.



Por tanto, este gobierno nuestro tan dado a la demagogia debería tomar nota de las recomendaciones del secretario general de la UGT y llevar a cabo la gran revolución del sistema de empleo. Para empezar formar a los trabajadores en paro y en segundo lugar avisar que el que rechace un trabajo se queda sin prestación. Pero me pregunto si este gobierno se atrevería a poner el cascabel al gato. Me temo que no y que, por tanto, las reflexiones de Pepe Álvarez ya son papel mojado.