Ten a UE un proxecto de seu?

Sen dúbida o pasado imperialista de moitas das nacións europeas pesa, daquela que se considere ao continente (e norteamérica) como o centro do pensamento e o progreso no mundo, obviando, por exemplo o grao de desenvolvemento que tiñan China e India até o século XVIII. Unha soberbia que se está pagando cara cando se caracteriza a situación internacional actual, considerando que o salto que deron no ámbito económico as potencias emerxentes só é consecuencia do traslado da industria das potencias do G-7 (Estados Unidos, UE, Xapón, etc) na procura de custes máis baixos ou da súa riqueza en materias primas e sobre explotación da man de obra. Iso é en parte verdade, mais tamén foron quen de dar en moitos casos un salto cualitativo en distintos ámbitos.



Caracterizar correctamente estes cambios non é secundario, máxime cando son tan grandes os retos para o futuro de humanidade e todo está mudando con tanta rapidez, no eido político, económico, ecolóxico,... e redefinindo a correlación de forzas. No centro do debate está o intercambio desigual, a sobre explotación, o neocolonialismo, ou sexa, o papel subalterno que se lle fai xogar á maioría dos países do mundo, mesmo aqueles moi ricos en materias primas. Cando as novas tecnoloxías terían que implicar un reparto máis xusto do traballo e dos ingresos entre nacións e entre clases sociais. Mais nunca se concentrou e centralizou tanto a acumulación da riqueza, e a sobre explotación está tan ligada á desigualdade malia que se diga que as maquinas o substitúen todo, o que ten moito de escusa, de relato calculado.



O mundo está mudando, daquela a inestabilidade política e económica. Ficamos nunha conxuntura, nun contexto complexo, no que cómpre repensar o sistema económico e social e o modo de vida, e as relacións entre os estados. No caso concreto da UE falta un proxecto común e está presa das alianzas cos Estados Unidos. A ruptura con Rusia implica non só a substitución de Moscova como fornecedor de enerxía e outras materias primas, senón tamén a recomposición do papel que teñen os países da Unión na cadea de valor mundial. Nun mundo no que emerxen con forza novas potencias, e non só China e Rusia, senón tamén India, Turquía, Iran, Brasil, México, etc. Mesmo xa non está tan claro que vaiamos a un mundo bipolar, por máis que se esforce Washington e a UE en repetir a Guerra Fría e a súa andaina. Un exemplo é que unha declaración contra Rusia presentada pola Ucraína nas Nacións Unidas o pasado mes só acadou 54 votos de 193 países que integran a institución. Será a UE capaz de superar este reto?