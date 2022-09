Tambaleante Govern

Mientras chispeantes contertulios y finos analistas esparcen la hipótesis de un govern tambaleante en la Generalitat, sostienen los teólogos de ERC que sus aliados de Junts se han metido en un lío. Un dilema, por decirlo de otro modo, pues parecen abocados a elegir entre ruptura y continuidad de su alianza con Junts, el partido de Puigdemont y Laura Borrás.



Sin embargo, los estrategas republicanos e “independentyistas” (nada de de “nacionalistas”, dicen), muy próximos al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, apuran tanto el argumento que al final llegan a la conclusión de que en realidad es un dilema falso porque “si se rompe el Govern, se rompe Junts”, cerrando así la lógica del bucle: “y si se rompe Junts, se rompe el Govern”. En su opinión, claro.



Efectivamente, un verdadero lío, si tenemos en cuenta que dentro de la guerra fraticida del independentismo catalán, hay guerrillas, revueltas, escaramuzas, recelos, grupos y subgrupos. En Junts, por supuesto. Y en ERC también, aunque no tanto, porque el poder une mucho y son los que mandan en la Generalitat.



Total, que el independentismo está dividido entre los que quieren romper la alianza ERC-Junts y los que quieren dejarla estar, a pesar del espectáculo de la gran familia secesionista rota en la celebración de la última Diada. Las variables que condicionan a uno y otro bando son dos: lo que unos y otros esperan de la “mesa” de diálogo con el Gobierno central y lo que unos y otros creen que podrá ocurrir en las urnas municipales de mayo. Sobre ambas variables planea la sombra de una futura alianza tripartita de ERC con PSC y comunes de Ada Colau.



El comentarista no cree que, por ahora, vaya a romperse la alianza ERC-Junts que gobierna la Generalitat. ¿Por qué no? Pues porque el señuelo de la Cataluña una, grande y libre, aunque no esté debidamente agendado, como reclaman sus movimientos de base ciudadana (ANC y Omnium, principalmente) tira más que dos carretas. Y ninguna de las dos componentes de la alianza quiere rezagarse en la carrera de sacos hacia la utopía segregacionista.



Por eso los datos de la realidad manoseada por tirios y troyanos, incluidos los medios de comunicación desde ambos lados del marco constitucional, nos alejan de la más sencilla y directa de las valoraciones que hemos escuchado últimamente.



La firma el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que no es militante de Junts, pero como si lo fuera, por su historial convergente y su condición promotora del llamado “proces”, que arrancó hace diez años. A saber: “Junts tiene que apretar, pero sin romper el Govern”.



Pues eso.