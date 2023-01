¡Qué susto!

Recién estrenado el año, Carlos Alsina se ha apuntado un tanto en Onda Cero entrevistando a María Luisa Segoviano, nueva magistrada del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, aunque pertenece al llamado sector progresista.



Reconozco que, por lo menos a mí, las declaraciones de la nueva magistrada me han dejado perpleja y preocupada. Bien es verdad que durante casi toda la entrevista procuró mostrarse cauta, pero cuando Alsina pregunta por el referéndum de autodeterminación que pretenden los independentistas catalanes, la respuesta de la señora magistrada creo que nos ha dejado preocupados a muchos de los que la estábamos escuchando. A una pregunta como la de Alsina pensaba yo que solo había una respuesta: el derecho de autodeterminación no es posible porque no se recoge en la Constitución. Pero doña María Luisa Segoviano se descolgó con un “es un tema muy complejo, sumamente complejo” “es un tema con muchas aristas que hay que estudiar”.



Por un momento pensé y casi sigo pensando, que no la estaba entendiendo.



Las siguientes preguntas de Carlos Alsina, incluida la de que el Tribunal Constitucional, en el pasado reciente, ya se ha pronunciado al respecto y por tanto si cabe enmendar la plana a los magistrados que dejaron claro que de autodeterminación nada, la respuesta de la magistrada fue que “es un precedente del que no se puede prescindir” pero que “cuestiones parecidas pueden tener un determinado elemento distinto que puede exigir un mayor razonamiento que lo que se hizo la vez anterior”.



O sea que, o bien el actual Tribunal Constitucional va a explicar con más argumentos jurídicos que efectivamente la Constitución impide un referéndum de autodeterminación, o bien en vista de no sé qué elemento distinto, lo mismo puede modificar su opinión.



No sé si es que la señora magistrada ha querido ser extremadamente cauta y por tanto no dar respuestas contundentes que anticipen su posición en ese debate, si es que se plantea, que a lo que parece se planteará, o sencillamente que estaba dejando una puerta abierta a ese derecho a decidir que, hasta ahora los simples ciudadanos habíamos creído, porque así nos lo habían repetido, que ese supuesto derecho no lo recoge la Constitución.



Personalmente prefiero quedarme con la primera interpretación que he querido hacer de sus palabras, que ese es un debate que está por celebrarse y por tanto mejor no adelantar nada. En todo caso, aunque fuera esta la explicación, su respuesta ha sembrado desconcierto y también cierta desconfianza. Y es que ciertamente el Derecho siempre es interpretativo pero hay cuestiones que no lo son: o algo se puede hacer o no se puede. Así de claro. Darle vueltas alambicadas solo produce desconcierto y desconfianza. Amén de darnos un susto.