Superalimentos beneficiosos para la salud (y III)

Entre los superalimentos que tienen efectos beneficiosos para la salud, y que es aconsejable tenerlos en cuenta para incluirlos en la dieta, hoy le corresponde el turno al zumo de limón, al jenjibre, la avena, el aguacate y el chocolate negro.



Zumo de limón. Tomar un vaso de agua con zumo de limón en ayunas al levantarse, contiene ácido cítrico y tiene efectos beneficiosos para nuestra salud. Aumenta la excreción de ácidos por la orina, por lo que su efecto en la sangre y el organismo es alcalinizante y desintoxicante. Aporta K y vitamina C, flavononas, algo de fibra. Es depurativo y mejora la circulación de la sangre. El contenido en citratos ayuda al cuidado del riñón y previene la aparición de cálculos renales. Ayuda a mejorar la inmunidad, gracias a la acción conjunta de la vitamina C y las flavononas, que incrementan el número de glóbulos blancos, que son nuestras células defensivas capaces de eliminar virus, bacterias, etc. El agua con limón es un remedio muy útil en las infecciones respiratorias, resfriados y faringitis. Con medio limón o como mucho un limón exprimido es más que suficiente, mezclado con agua mineral natural, no añadir azúcar.



Jenjibre. Contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y compuestos bioactivos que ayudan a inhibir el aumento de peso. El consumo de té de jenjibre con limón por las mañanas ayuda a perder peso, mejora la concentración y reduce el estrés, protege la piel (efectos que se potencian con el uso del limón en la preparación del té), alivia las náuseas y mejora la digestibilidad.



Avena. Es uno de los cereales más completos y equilibrados que existen, nos aporta gran cantidad de proteínas, grasas saludables, minerales (Mg, Cu, Fe, Zn) y vitamina B1, además de pequeñas dosis de Ca, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B. Es un alimento muy aconsejable para incluir en nuestra dieta ya que contiene antioxidantes, regula los niveles de azúcar, ayuda a reducir el colesterol, tiene un poder saciante, ayuda a perder peso, aporta efectos muy beneficiosos para la salud. Recomendable para incluirlo en nuestra dieta.



Aguacate. Contiene fibra dietética, grasas insaturadas, espacialmente grasas monoinsaturadas (grasas saludables), y su ingesta tiene un impacto positivo en los factores de riesgo cardiovascular, entre ellos, el colesterol alto. Está demostrado científicamente que existe una asociación positiva entre un mayor consumo de aguacate y un menor riesgo de padecer problemas cardiovasculares (enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular). El consumo de un aguacate a la semana podría reducir el riesgo coronario hasta un 21%. Seguir la dieta mediterránea, un patrón dietético centrado en frutas, verduras, granos, legumbres, pescado y otros alimentos saludables, así como grasas de origen vegetal. El aguacate tiene efectos beneficiosos para nuestra salud, se debe incluir en nuestra dieta.



Chocolate negro. Contiene alta concentración de cacao, especialmente flavonoides (compuestos vegetales con propiedades antioxidantes) así como las catequinas y las procianidinas (tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, con efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, la mejora de la función cerebral y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas). El chocolate negro y el cacao contienen magnesio y zinc, y compuestos que pueden mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés.



Francisco Peña es científico,



académico y experto en salud pública