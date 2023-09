Superalimentos beneficiosos para la salud (I)

Los superalimentos poseen multipropiedades beneficiosas para la salud, y las opciones van a depender de las necesidades y objetivos que se marque cada uno; aquellos que son ricos en antioxidantes, hay que incluirlos en la dieta ya que son muy recomendables en la prevención de diversas enfermedades (cáncer, diabetes tipo II, procesos neurovegetativos y el sistema inmunológico, infecciones urinarias, etc.). Los antioxidantes son compuestos sintetizados por las plantas en sus frutos, hojas, ramas, raíces, etc., caracterizados por poseer grupos hidroxilos -OH unidos entre sí por anillos bencénicos, se encuentran en ciertos alimentos vegetales y desempeñan un papel fundamental en la protección de nuestro organismo contra los daños causados por los radicales libres, que son moléculas inestables que son liberadas a través del metabolismo de nuestro organismo y que también pueden ser generadas por otros factores: estrés, contaminación, radiaciones ultravioletas, dieta poco saludable, etc., contribuyendo al envejecimiento prematuro, problemas cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades crónicas. Los antioxidantes pueden ayudar a neutralizar esas moléculas y proteger nuestro organismo.



En una dieta saludable, la ingesta diaria recomendable: 50% de frutas y verduras, 25% de proteínas saludables y 25% de granos y cereales integrales. Entre los superalimentos que deben incluirse en nuestra dieta, cabe destacar: vegetales de hoja verde, bayas, frutos secos, zumo de limón, jenjibre, aguacate, avena, chocolate negro, etc.



Vegetales de hoja verde (alcachofas, col, lombarda, brócoli, espinacas, etc.), ricos en antioxidantes y en fibra y bajos en calorías, son una excelente opción para mantener un peso saludable y mejorar la salud digestiva. Son una fuente importante de Fe, Ca y Mg, que son nutrientes esenciales para mantener la salud ósea y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Contienen compuestos fitoquímicos (glucosinolatos) que tienen propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.



Bayas (de origen silvestre): son un pilar fundamental de la dieta nórdica, entre los antioxidantes que contienen están las antocianinas, los flavonoides y la vitamina C. Las variedades más comunes incluyen las fresas, frambuesas, arándanos, moras y grosellas, que tienen una gran capacidad de neutralizar los radicales libres y proteger las células del daño oxidativo. Son ricos en fibra, ayudan a la digestión y a controlar los niveles de azúcar en sangre, aportan pocas calorías y muchos nutrientes, son una excelente opción para una dieta saludable y equilibrada. El consumo regular de bayas puede tener efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, la función cerebral, la prevención de ciertos tipos de cáncer, además de prevenir la pérdida de funciones cognitivas en las personas a medida que nos vamos haciendo mayores.



Bayas de goji (cerezas del Tíbet o del Himalaya), son una bomba de micronutrientes (tienen casi 6 veces más vitamina C que la naranja, la misma cantidad de Ca que la leche y hasta 3 veces más K que los plátanos, y un 8% de fibra alimentaria) que combaten el envejecimiento y son compatibles con una dieta saludable. El lugar de cultivo de estos frutos ha sido siempre el continente asiático (China) y actualmente, una empresa onubense (Gojivital) es la mayor productora de Europa). Tienen aspecto de pequeños frutos de color rojo intenso y pueden encontrarse deshidratadas; reducen el hambre y tienen efectos beneficiosos para el buen funcionamiento intestinal, calidad del sueño, función mental, estado de ánimo, sequedad en los ojos, además de ser recomendables en personas que padecen diabetes y enfermedades cardiovasculares (al ser capaces de atrapar en el sistema digestivo el exceso de azúcares y de grasas y de reducir el hambre. Los pacientes que estén bajo tratamiento, deben consultar con su médico o farmacéutico, ya que pueden interactuar con algunos medicamentos.

Francisco Peña es científico, académico y experto en salud pública