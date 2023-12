Sumar ceros y Sánchez

El anuncio de la candidata perfectamente desconocida del conglomerado Sumar, ha tenido la respuesta pública esperada: ninguna. Solo confirma la fragmentación de la izquierda gallega que le pasará factura en las urnas. Por pocos votos que consiga se los restará al Psoe y al Bloque y será divertido ver la campaña que hacen los “sumatorios” y Podemos porque en Madrid los de Sumar llaman tránsfugas a los podemitas por su escapada al grupo mixto del congreso y ahora se presentan como socios en Galicia, otro dislate de esta izquierda asilvestrada que inventó la traidora Yolanda apadrinada por Pedro Sánchez. En la lista de agradecimientos que tiene Sánchez, caben los independentistas catalanes, a los que indultó y ahora amnistía, también los herederos de Eta que acaban de recibir del Psoe la alcaldía de Pamplona como primer pago a sus votos de investidura, por supuesto Hamás, los terroristas palestinos que hicieron pública su gratitud al líder del Psoe, también los violadores beneficiados por la ley del “solo sí es sí”, más de mil por cierto, pero también Yolanda Díaz que se prestó como caballo de Troya para reventar Podemos y traicionar a su mentor, Pablo Iglesias. Lo de Yolanda es digno de mención porque de la nada se ha inventado una especie de vicepresidencia vitalicia a la sombre de Sánchez. No tiene partido, ni estructura ni votos, pero ahí está y se lo creyó tanto que va de estadista, ¡manda huevos!, que diría Trillo, porque ella misma aún no se cree haberse encontrado con un personaje como Sánchez, tan voluble y chantajeable que tiene una palabra parecida a la de la propia Yolanda, es decir, sin valor alguno. Pero este artificio “sanchista” le puede salir caro al propio Psoe porque si alguna posibilidad tenía un bipartito BNG-PSOE, el invento de Yolanda lo puede hacer saltar por los aires. Sumar es el último disfraz del comunismo de Yolanda que ya recorrió todas las siglas posibles con tal de ocultar su ideología comunista que, especialmente en Galicia no tiene público y es que allí la conocen bien y por eso nunca la votaron y en febrero tampoco. Creo que Yolanda tiene otro récord en su haber, ha sido diputada por tres provincias distintas, La Coruña, Pontevedra y Madrid, buscando siempre el atajo que le diera un escaño. Sánchez no es de fiar, su palabra vale cero, pero, a decir verdad, no toda la culpa es suya, recordad a George Orwell, a quien se le atribuye este aserto:” Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice”. Los gallegos tienen la oportunidad de votar en febrero, serán los primeros que pongan a Sánchez frente al espejo de sus contradicciones, mentiras y “cambios de opinión” y también de demostrarle a Yolanda que en su pueblo la tienen perfectamente catalogada y que tampoco se la cree nadie en pocos meses llegarán las europeas y ahí toda España podrá decirle a Sánchez que sus “cambios de opinión” solo son mentiras edulcoradas, pero si España tiene memoria, que a veces lo dudo, pondrá al señor Sánchez en donde se merece y lo mandará al rincón de pensar, allí donde lo quieren ver muchos españoles y muchísimos socialistas. Nadie puede saber que será del Psoe tras Sánchez, pero todos sabemos ya no será nunca un partido de estado, esa será la herencia de Sánchez a su partido.