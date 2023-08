Hai un libro titulado: “Cómo se cuenta un cuento” de García Márquez. Unha das grandes figuras da Escola Internacional de Cine e Televisión e organizador de obradoiros de guións. A idea é que calquera suceso pode ter unha historia detrás, que o importante é a capacidade de inventarmos historias.



Atrévome a propoñerlles unha: a ficción arranca tras o triunfo electoral dun alcalde. Chegado ao cargo, vai facéndose fotos aproveitando os asuntos pechados polo anterior. Asegura que o Concello ten un furado de vinte millóns de euros, para de seguido facer as festas máis caras da cidade. Di que vai recuperar espazos para aparcar os coches e así hai quen decide deixar o seu ás portas do centro de saúde. A poucos, as árbores rebélanse por estrés e, a maiores, o alcalde desaparece. Cuestión esta última desmentida pola súa oficina de prensa. Pero, o certo é quen non está.



Para solucionar isto, a oficina pon un dobre. O problema xurde cando sae pola televisión na capital e, ao mesmo tempo, preside un evento local. Como é posible? A cidadanía divídese. Uns pensan que o verdadeiro é o de aquí, e outros o de alá. O asunto é resolver esta cuestión. Mais, a partir de aquí hai que esperar a ver o relato completo, para non facer “spoiler”.