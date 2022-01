Solucións que non atinxen o problema

Hoxe en día xa se sabe que para problemas que poidan xurdir no planeta ou no universo, a ciencia non terá solución. E dicir: Imos chegar a un punto en que non se poderá ir mais ala nas solucións científicas. Por pór un exemplo: Cando o sol eclosione, xa desde fai tempo se sabe, que a Terra será engullida, o cal, non vai ter solución. Ou chegará un momento dentro de miles de millóns de anos, que o espazo se apagará e con elo, todas as posíbeis vidas que nel habiten. Máis si que hai unha multitude de problemas para os que si a ciencia ten solución. Un deles é o tremendo problema que xurdiu con isto da Covid-19 en case todo o mundo, como foi o aumento espectacular dos problemas psicolóxicos. O illamento, a perda do traballo, a ausencia do contacto social, os cambios de hábitos. Todo isto pasou factura as persoas que nunca tiveron problemas psicolóxicos e tamén, as persoas que xa os padecían. Segundo os datos, entre un 8-10% aumentaron os pensamentos suicidas. Isto na rapazada alcanzou case o 14%. Aumentaron con claridade os casos de estres, ansiedade ou angustia a cal esta última, estala a sufrir un terzo da poboación en xeral. Mais Na rapazada a sofren 1 de cada 2. As mulleres foron as que mais están a sufrir os problemas de saúde mental derivados da pandemia, pola súa posición desfavorábel na maior parte dos ámbitos da sociedade. Outros colectivos foron: Desde as maiores, as nenas sen escolarizar, as desempregadas, as migrantes, as enfermas mentais etc. É dicir, quen en xeral xa o pasaba mal antes da pandemia . E que fai o goberno da Xunta de Galiza. Pois o de sempre. Prometer plans e estratexias e neste caso para a saúde mental, mais que sempre quedan en cortinas de fume e que non atinxen a realidade do problema, algo no que o Sr Nuñez Feixoo é lider indiscutíbel. Plans como o que prometeu, anunciando unha inversión de uns 84 millóns € nos próximos 4 anos, mais a inversión no 2021 foi un pouco máis de 1 millón €, nun dos momentos máis forte da pandemia. Galiza ten apenas 4 psicólogos por cada 100 mil habitantes, mentres que Eslovenia ten 9.3, Grecia 8.78 ou xa Finlandia 109.49, Alemaña 49.55 ou Francia 48.70. É indubidábel como díxolle Ana Pontón a Feixoo, que o primeiro que hai que facer, é dotar de un verdadeiro equipo de profesionais de saúde mental quer nos ambulatorios quer nos hospitais igualando as cantidades de profesionais a media europea ,ademais de facer un estudo de como e en que cantidade, está afectar na poboación os problemas psicolóxicos coa aparición da Covid-19, para actuar de maneira contundente e eficaz. “O estado da túa vida non é máis, que un reflexo do estado da túa mente” Wayne Dyer (Doutor en Psicoloxía e escritor)