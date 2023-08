Sobre la justiciabilidad de los derechos sociales

Una cuestión básica para comprender la justiciabilidad de los derechos sociales es determinar cuáles son las condiciones que deben darse para que una persona natural pueda exigir ante un Juez o Tribunal una acción positiva fáctica por parte del Estado. En este sentido es básico distinguir entre condiciones formales y condiciones materiales de los derechos sociales fundamentales. Ambas condiciones deben cumplirse para que el derecho sea exigible judicialmente. Las condiciones materiales requieren el estudio de las relaciones entre derechos y mercado, y las condiciones formales reclaman el análisis de las relaciones entre normas y derechos.



Derecho subjetivo es la posición jurídica del individuo para la que es posible dar razones válidas y suficientes y cuyo no reconocimiento injustificado daña al sujeto de derecho. Es decir, la posición jurídica debe estar argumentada en razones sólidas y su no reconocimiento produce daños graves al sujeto de derecho. Argumentación y daños graves a la dignidad del ser humano son los dos componentes que, junto, a la posición jurídica, caracterizan al derecho subjetivo. En el caso de los derechos sociales fundamentales son derechos subjetivos de especial relevancia que permiten una vida digna de tal nombre. Pues bien, el concepto de posición jurídica va más allá de las normas, excede a las normas pues no se deja reducir única y exclusivamente a la norma como mero contenido de enunciado normativo. Las posiciones jurídicas, más allá de las normas, en su marco y contexto, pueden, y deberse deducirse a través de la conexión racional, sistemática y coherente de partes de enunciados normativos o por medio de normas implícitas.



Es decir, de los fundamentos constitucionales del Estado social y democrático de Derecho es posible derivar posiciones jurídicas fundamentales de naturaleza social. Es más, hasta se podría afirmar que una norma que se presente en un contexto de racionalidad incardinada en el marco constitucional, es una norma inconstitucional.



Si es verdad que las posiciones jurídicas trascienden de la racionalidad integrada en la justicia al puro enunciado normativo, los derechos fundamentales no se corresponden exactamente con las disposiciones sobre derechos fundamentales. En efecto, los derechos fundamentales sociales normalmente se derivan de varias disposiciones normativas.



En efecto, mientras que los derechos de libertad, los derechos fundamentales individuales, están explícita y expresamente contemplados en disposiciones constitucionales, los derechos sociales fundamentales no surgen de estas disposiciones individuales de derechos fundamentales. Por una razón: el grado de desarrollo y de proyección real de la dignidad del ser humano puede variar con el tiempo y con el lugar. Hoy, en España, el derecho a la alimentación es un derecho social fundamental que precisan un número relevante de personas, pero en 1978, al momento de alumbrarse la Constitución, eso no era así. ¿Quiere eso decir que hoy este derecho social fundamental, por el hecho de no estar contemplado expresamente en la Constitución, no sea exigible?.



Para tal operación de interpretación y exégesis constitucional no hay más que poner en relación, en el marco del preámbulo, el artículo 9.2 con el 10.1 de la Constitución española. Entonces, el propio reconocimiento de la efectividad de los derechos fundamentales debiera alumbrar soluciones a estos problemas.