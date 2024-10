Para esto sobran concejales

El pleno del concello de Ferrol del pasado 26 de septiembre, aprobó las cuentas de 2023 que arrojan una ejecución de sólo el 67% del presupuesto, juzgado como bajo. La prensa informa que durante el debate, Susana Sanjurjo Fraga, concejala de Hacienda, espetó al portavoz socialista “¿por qué no resolvieron ustedes los problemas en los cuatro años que gobernaron?”. La respuesta no puede ser más sencilla: el anterior gobierno tenía ocho concejales y estaba a expensas de recibir el apoyo del BNG y de Ferrol en Común, pese a lo cual licitaron 37.4 millones en obras frente a los 41.2 licitados conjuntamente por los anteriores gobiernos de PP y FeC. Ni el alcalde ni los concejales del PP son malas personas, pero resulta obvio que no terminan de alcanzar la velocidad de crucero exigible a una mayoría absoluta, y la culpa no la tienen los concejales de la oposición, que tampoco son malas personas.