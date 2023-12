Por un SMI que cubra os mínimos

Estes días estase no debate previo sobre o aumento do salario mínimo interprofesional (SMI) para o ano 2024, unha decisión que atinxe directamente a todos e todas aqueles traballadores e traballadoras que carecen de convenio ou porque estes teñen unha base salarial máis baixa. No ano 2023 o SMI foi de 1.080 euros brutos por mes, ou sexa, faga cálculos o lector/ra respecto dos gastos normais e verá que dá para ben pouco, ou se lle suman horas extras ou na familia traballan máis persoas que aumentan os ingresos. A patronal xa fixou seu punto de partida propondo un aumento do 3%, por debaixo da inflación, que se calcula atinxirá no mes de novembro en termos anuais o 3,8%, e que semella será a cantidade pola que apostará a Ministra de Traballo, Yolanda Díaz.



As centrais sindicais que estarán na mesa de negociación, CC.OO e UGT (xa que o Governo exclúe a ELA e CIG, malia ser sindicatos “máis representativos”) consideran que a proposta da patronal é insuficiente, xa que ficaría por debaixo do acordo en materia salarial ao que chegaron o pasado ano. O pacto abrangue o período 2023-2025, e que garante un aumento base do 3% no 2024 e 2025, ao que se lle sumaria ate un 1 punto máis se a inflación supera o aumento pactado. Polo que CC.OO e UGT están presas duns acordos que se cumprirían cun medre do SMI igual ou moi próximo que indique o IPC. Ou sexa, que estas dúas centrais con aquel pacto ademais deron argumentos á patronal e ao Governo para que agora se obvie que nos convenios, que foron asinados ate agosto, a clase traballadora conseguiu un aumento do 4,18%, e que mesmo tendo ingresos máis altos que os/as afectados polo SMI moitos/as teñen problemas para chegar a fin de mes.



O aumento do SMI interprofesional foi incorrectamente valorado pola CEOE como un desastre que ía afectar non só os ingresos da patronal senón que tamén debilitar PIB e dar pulo ao desemprego. Na práctica isto non sucedeu xa que axudou a crecer a economía e manter o emprego, grazas ao aumento do gasto. Polo tanto non hai argumentos de peso para non elevar o salario mínimo ao 60% do salario medio, 1.253 euros ao mes, como propón a CIG e outras centrais, seguindo a recomendación do Comité Europeo de Dereitos Sociais. É unha decisión importante, máxime nesta etapa de concentración dos beneficios nas grandes empresas. Tanto o aumento do SMI como a redución xornada laboral e a garantía da contratación, son tres temas centrais nun contexto de crecemento da temporalidade, da precariedade laboral, e da desigualdade social.