Siempre UNI2

Conocí a Javi Choren y su proyecto Suma a finales de 2020. La pandemia dominaba nuestras vidas, pero eso no impidió que, en una de esas fases en las que podíamos vernos guardando distancia de seguridad y con mascarilla de salvaguarda de nuestra salud, nos conociésemos en persona. Si en las redes sociales ya me había sorprendido su proyecto de baloncesto para, como él mismo dice, personas “con diferentes capacidades” -Down, TEA o TDAH, entre otras-, cuando lo escuché contarme con tanto entusiasmo la puesta en marcha de dicha iniciativa y, sobre todo, su tremenda evolución en un club ACB como el Gran Canaria, lo vi claro: Ferrol tenía que contar con algo similar.



Y por ello, cuando se me planteó la opción, como concejala de Benestar Social, de visitar la isla y el Proyecto Suma, no lo dudé ni un segundo, y a pesar de que aún corrían tiempos duros, a mediados de marzo de 2021 viajé a Gran Canaria. No aburriré con detalles, pero me gustaría destacar la gran amabilidad de los responsables del club -por cierto, de titularidad pública- y del propio Choren, que me acogieron y mostraron cómo funcionaba un proyecto que daba un paso más en el deporte inclusivo: se impartía baloncesto, un deporte de equipo, a niños y mayores con diversidad intelectual -y a menudo también física-, dentro de un club referente, nada más y nada menos que de ACB y, por tanto, compartiendo equipaciones, y espacios de entrenamiento con incluso los jugadores del primer equipo. Me impresionó.



Dos o tres meses más tarde, fue Javi el que vino a Ferrol, en una actividad promovida por el área que dirigía para explicar a entidades sociales de la ciudad, pero también al Baxi, el Suma y orientar a la creación de un proyecto similar aquí; proyecto que, he de decir, fue desde un primer momento no solo bien acogido por el club ferrolano, sino por la totalidad de asociaciones del tercer sector. Aunque se trataron de buscar diferentes fórmulas, como abarcar varios clubes de la zona, finalmente el Baxi decidió no esperar más y dar un paso al frente y, una temporada más tarde, me comunicaron la creación del UNI2, con una canaria (benditas casualidades) al frente: Patri Cabrera.



Sin duda, su dedicación y compromiso, junto al empeño del club y a la colaboración e implicación de entidades como Aspanaes, Aspanemi, Teima, Cogami, ASCM, Chamorro o Saúde Mental, han sido vitales para que este primer curso haya sido un éxito y, como hace unos días escribía Xosé Fandiño en este diario, todos los implicados se muestren encantados con la iniciativa. Pero también quiero poner en valor el trabajo y colaboración del Concello de Ferrol, apostando por el proyecto desde el minuto 0 y ayudando económicamente a su funcionamiento, primero adquiriendo las camisetas y dándolo a conocer a través de un acto público en diciembre de 2022, y después, ya este año, creando una subvención específica de 10.000 euros para ayudar a mantenerlo (aprobada en el anterior mandato y pendiente ahora de la firma). UNI2 tiene que seguir y crecer más y, por ello, espero que el actual gobierno local mantenga su apuesta por un proyecto que muestra la grandeza del deporte.