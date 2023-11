O señor Antón

Daqueles tempos da pos guerra, cando eu tiña entre os doce e os dezaseis anos e substituín no traballo a meu pai enfermo, gardo unha agarimosa lembranza do señor Antón, un home duns corenta anos, que me facía compaña á tardiña, cando o seu choio de vixiante lle permitía un descanso; e se algún día me vía moi apurado, mesmo botábame unha man para me axudar.



Antón era dunha aldea lonxe da vila, e falaba sempre galego, agás cando tiña que dirixirse ós seus xefes ou a persoas descoñecidas. Era mutilado de guerra, pois fora ferido nun xeonllo por un trozo de metralla que o alcanzou nun bombardeo; aquilo obrigáballe a camiñar coxeando, apoiado nun caxato; tiña que face–la cura tódolos días e, ás veces, eu axudáballe a amañar a vendaxe que lle cubría aquela fea ferida.



Cando o licenciaron do exército viñera para a vila, e como aquela perna nunca sandou, no Concello déranlle aquel choio de vixiante.



Malia a miña curta idade, falabamos de cousas importantes, como a guerra, a relixión e as cousas do alén. Dicía que “as guerras argállanas os ricos para que loiten os pobres e só serven para matar xente inocente e para que uns cantos desaprensivos tiren proveito do sangue verquido”. E contábame que o obrigaron a ir á loita, sen saber por que, nin para que: “Puxéronme un fusil nas mans e dixéronme que tiña que disparar para matar xente que non coñecía e que non me fixera ningún mal”.

Cando lle preguntei si matara a alguén díxome que non sabía, pero que coidaba que non, porque disparaba agochado na trincheira. “Se amosabas a cabeza, podíancha furar cun tiro. O caso era facer ruído”. E afirmaba moi seriamente, que si el mandase, “prohibiría as guerras todas”.



A inxustiza de nacer pobre ou rico era outra das súas teimas: “Non hai dereito que uns teñan todo e outros non teñan nada”. E tamén protestaba polas dificultades da vida para os nenos. “Ti aínda deberías ir á escola, no canto de traballar”, dicíame; pero comprendía a nosa difícil situación e preocupábase pola enfermidade do meu pai, a quen apreciaba moito.



Da relixión dicía que era un invento para te–la xente dominada e non lle gustaban os cregos, “porque sempre estaban do lado dos poderosos”, malia recoñecer que non todos eran iguais. O que máis me gustaba del era que falaba comigo como se fora un do seu igual, e como era un home con moito sentido do humor, para non sempre falar de cousas serias, algunhas veces contábame contos e anécdotas da súa vida e da súa aldea, que facían algo máis levadeiras as longas xornadas de traballo.



Foron moitas horas de convivencia, que me fixeron sentir por aquel home maior, unha grande amizade. E cando deixei aquel choio, non perdín o contacto co señor Antón, pois viámonos de cando en vez, aínda que xa non falabamos tanto como antes.



Anos despois, tiveron que lle amputa–la perna ferida, e funo ver ó hospital. Aledouse moito e latricamos un bo pedazo lembrando aqueles tempos. Pregunteille se tiña moita dor e díxome: “Neniño, non o vas crer, pero o que máis me doe é o dedo gordo do pé que xa non teño”.



Gardo no meu corazón unha agradecida lembranza daquel home bo, ao que considero como un segundo pai.