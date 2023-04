Semana Santa y Turismo en Ferrol

De manera evidente se presentó la Semana Santa de Ferrol este año 2023, con el objetivo de incrementar el turismo en Ferrolterra. Se consiguió con los que han venido de más allá de La Coruña y llenaron los hoteles.



Todo cambia y el sector religioso suele ser el más inamovible pero los hechos indican que o cambias o desapareces. Hace 50 años en la Semana Santa las iglesias se llenaban de ciudadanos y las calles hervían llenas de personas que buscaban un hueco para poder ver la procesión. Dominaba el silencio, no se podía cantar y menos ir al cine o al baile. Eran unos días tristes y, como no, aburridísimos, aunque no se debía expresar. El tiempo fue pasando, por los años ochenta no “era obligatorio” asistir o hacerse ver en los actos religiosos, la mayoría tomó la costumbre de viajar durante esa semana.



Este año acompañada de un familiar, si no religioso muy ilusionado y respetuoso, recorrimos las calles encontrando novedades. Como objeto de turismo que era la semana, nos facilitaron un Programa indicando todo lo que podíamos disfrutar en ocho días, del domingo de Ramos al domingo de Resurrección, un total de 23 procesiones.



La Semana Santa comenzó el domingo 19 de marzo con el II Ciclo Coral de Música Sacra en la concatedral, dirigido y organizado por la Asociación Musical Sonsdodía, con la colaboración de la Diócesis y la cofradía de los Dolores. Ese día actuó la Escolanía del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, y el coro mixto Diapasón de Ferrol. El domingo siguiente el coro Castillo de Gauzón de Asturias y el Coro Laudate de Lisboa; y el sábado siguiente repitió Asturias con el coro de hombres de Navia ; el coro Diapasón cerró el ciclo. Esta iniciativa es interesante, se encuentra una espina con eso de la “Música sacra” si es considerada solamente la de siglos anteriores y en latín, ¿qué es hoy lo sagrado? Sin duda existen maestros capaces de componerla en nuestro caso en gallego y castellano; para los textos hay portentosos poetas del siglo XX que consideraron “sagrado” recuperar la humanización social.



Las procesiones se iniciaron de mañana el domingo de Ramos con la de Jesús Amigo de los Niños de la cofradía de las Angustias a las 11,30, y dos más la última a las 19 h. El miércoles pasearon cuatro procesiones todas ellas a partir de las 19 h. fue una tarde sofocante, porque en varias ocasiones las calles eran las mismas y había que esperar a que pasase la anterior. Se veía a menudo correr a los niños de un lado al otro. El viernes en todo el día salieron seis, todas en un círculo pequeño de la ciudad.



Los ferrolanos sienten especial deferencia por dos de ellas, la última del viernes “Os Caladiños”, y la del Cristo de los Navegantes. Ferrol es un poco de tierra y un mucho de mar, la ría y el Atlántico producen pretextos de atracción general. El Cristo de los Navegantes tiene una procesión muy corta, a los acompañante les gusta entrar en el astillero a pesar del problema de la altura de las puertas, ya dentro, “guardan la paz” las dos fragatas Cristóbal Colón y Blas de Lezo, los militares no necesitan llevar armas en el recorrido; sería bien que fuesen más representantes de los trabajadores del mar. El itinerario podía ir del puerto a la capilla de Caranza (¡sueño1), claro que no pueden llevarlo los portadores con tronos muy grandes y pesados. Finalmente proponer que se incorporen más canciones, están bien las militares, pero deben aparecer más civiles, coros mixtos y a poder ser en gallego o castellano, no volvamos a las misas en latín.



Para Os Caladiños la gente corría desde la procesión de la Soledad, sabían que salía a la hora en punto. Eran las 23,30 h. silencio total, ni los niños se sentían. Tardaron más de hora y media en llegar a la plaza de Amboage. El final fue precioso, el coro mixto Diapasón, cantó en la plaza la Salve a la Virgen de los Dolores. Visto lo cual invitamos al coro Diapasón a que para el año próximo nos regale, no una, sino varias canciones.



Los turistas saben que en Galicia se come bien y esperan el marisco. Encontraron una carpa en el puerto que resultó ser poca cosa. Las horas para tomar marisco iban de 12 del mediodía a 12 de la noche, algún día a las 21 h. se habían agotado casi todos. Hay que evitar que los turistas se desencanten, hay que ofrecerles arte, cultura y buen marisco, que lo hay, y supone una buena propaganda.