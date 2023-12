Escribo este artículo cuando todavía el gobierno local no ha presentado oficialmente su Semana del Patrimonio Invisible, si bien nos hemos podido enterar, gracias a las redes sociales, que este año la actividad, que consiste en abrir al público de forma gratuita bienes patrimoniales de interés de la ciudad a los que no se puede acceder de forma habitual por diferentes razones, se desarrollará los días 15 y 16 del presente mes. Lo primero que tengo que decir es que el hecho de que el PP haya decidido mantener esta iniciativa casi merece un aplauso, puesto que llevamos unas semanas en las que asistimos casi a diario a una “sorpresa” diferente acerca de actividades exitosas promovidas en el anterior mandato socialista que no tendrán continuidad con Rey Varela al frente. Por tanto, mis primeras palabras son de alegría. E incluso serían de sincera felicitación, si no fuese porque lo del título de este año se queda en eso, en palabras.



Antes de que alguien responda y me diga que en las dos ediciones anteriores nunca se desarrollaron visitas durante siete días, le diré que, efectivamente, en 2021 la SPI se puso en marcha por primera vez en Ferrol, en unas fechas muy diferentes a las de las otras ciudades gallegas en las que se ya se celebraba —Santiago y Pontevedra— y con importantes restricciones motivadas por la pandemia, por lo que se decidió abrir los espacios cuatro días, mientras que el año pasado, ante el éxito arrollador de la edición anterior, incrementamos en un día las visitas y también el número de bienes y plazas. Y en estos datos, cinco días, diez bienes y 525 plazas que se cubrieron en escasas horas —en algunos casos con listas de espera de decenas de personas—, esperaba que este gobierno, al menos, se mantuviese.



Pero qué ingenuidad la mía. Esta iniciativa, que desde su presentación recibió un apoyo brutal, especialmente de ferrolanos y ferrolanas de todas las edades, ha dado un paso de gigante hacia atrás, y esa “semana” se ha convertido en un fin de semana (viernes y sábado), en la que, a la espera de conocer el programa al detalle, se supone que habrá menos espacios para conocer, menos visitas y menos plazas.



¿Y cuál es la razón para tomar estas decisiones? Se me ocurren dos, ambas negativas y preocupantes. La primera, no contar con dinero para mantener como en 2022 la actividad, aunque hay que subrayar que el Partido Popular gobierna con un presupuesto que elaboró y aprobó recientemente y, por tanto, incluye sus propias partidas económicas. No solo, pues, el gobierno de Rey Varela podía, si quería, haber previsto este programa, sino hacerlo de la manera y forma que estimase oportuna. Y aquí enlazo este argumento con la segunda de las razones posible: ¿será que no hay interés real por nuestro patrimonio histórico y su puesta en valor? Si no le tembló el pulso al alcalde para decidir que se enterrasen los restos de la antigua muralla medieval en San Francisco; si no se ha avanzado —salvo lo que estaba en ejecución del anterior mandato— en la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial; si se ha dejado de lado la promoción en ferias del Modernismo de Ucha, o si se ha optado por gastar una subvención en actividades ya realizadas hace meses en lugar de desarrollar la Semana del Modernismo, tal vez la razón sea esa. Que no interesa, o no lo suficiente. Reivindiquemos otra forma de hacer, otra forma de valorar, conocer y cuidar los nuestro. No vaya a ser que el PP convierta en invisible nuestro magnífico patrimonio.