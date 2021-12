Saúde e boa andanza

O vindeiro domingo xa será o segundo día de 2022, co cal esta vai ser a última columna do ano. E cantos anos van desde que escribo últimas columnas nos finais do mes de decembro? Pois, sinceramente, non o sei. Aínda que me preocupa pouco -máis dunha vez teño dito nestas páxinas, e en diferentes sitios máis, que iso das saudades do pasado, das nostalxias, nada teñen que ver conmigo-, días atrás pensaba niso, en canto tempo podería ter transcorrido desde que comecei a lles desexar o mellor dos anos posibles a todas e cada unha das persoas que, habitualmente ou de cando en vez, lle botan unha ollada a estas liñas que semanalmente escribo. Despois de lle dar unhas cantas voltas aos recordos que teño desta grata historia de colaborador no Diario de Ferrol -onde, dito sexa de paso, sempre me sentín exquisitamente tratado- deduzo que os primeiros textos deberon ver a luz con anterioridade ao cambio de século, se ben, inicialmente e durante un período de tempo que non podo precisar, as colaboracións foron esporádicas, carecían de periodicidade de calquera tipo, polo que ata é posible que ningunha delas cadrase cos días de cambio de ano. Tampouco ten maior importancia.





Nunca fun moi partidario de andar tirando cousas, polo que, con total seguridade, conservo todas, ou practicamente todas, as columnas que publiquei. O que non sei é onde poden estar. Sería cuestión de poñerse a buscar no caso de necesidade perentoria -que non creo que chegue a presentarse- ou por unha teima repentina -á que tampouco lle vexo visos de realidade.





Outro medio rápido e eficaz que tería de averiguar cando comecei a escribir no Diario sería o correo electrónico, pois, desde o principio, foi ese o medio polo que os remitín á redacción do xornal. Mais, como polo camiño cambiei de servidor e non conservei os correos que tiña, esa vía quedou extinta.





En fin, que aínda que fose o caso -que non é- de que me empeñase moito en facelo, hoxe non podería dar unha data certa, nin sequera moi aproximada, do comezo desa transmisión de bos desexos para o ano que comeza aos lectores do Diario de Ferrol, o que non supón obstáculo ningún para reiteralos.





Gusto moi pouco, por non dicir nada, do panorama que estou a ver. Quédame o pequeno consolo de pensar que as cousas ían estar substancialmente peor se a pandemia se tivese producido nun período de goberno do PP, en solitario ou co apoio das dereitas, a liberal e extrema. Non teño a menor dúbida de que así sería. É por iso, e por hixiene mental, que, se ben nunca acreditei en que o principio do mal menor fose solución para nada -e a cada paso me ratifico máis nesa crenza-, non quero nin pensar na posibilidade dun cambio de goberno, posibilidade que, por outra parte, vexo pouco probable.





Malia todo, oxalá que o ano que comeza lles traia esas pequenas felicidades que nos fan a vida máis levadeira.