A los directores de prisiones del franquismo les sorprendía que los presos comunistas leyeran mucho a Santa Teresa de Jesús, y el caso es que más allá de sus arrebatos místicos, a mí también me gusta. Muchas monjas lo eran para escapar del matrimonio, y aunque este no fue su caso, algo debió influir para asentar unas reflexiones marcadamente protofeministas. Su abuelo había sido castigado por la Inquisición, y ya que la verdad padece pero no perece, no era prudente ir mucho más allá en sus escritos. En varios momentos de nuestra Historia se propuso hacerla copatrona de España con el apóstol Santiago, ya saben, el que montado en su caballo blanco mató a miles de infieles en Clavijo para salvar la honra de cien doncellas cristianas. El caso es que la de Ávila terminó siendo patrona de la Sección Femenina, un detalle que por tener más de desafuero que de desagravio, no creo que le agradara.