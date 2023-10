Santa Cristina, arreglos

Hoy traemos a esta página, como está de abandonada la península de Santa Cristina, en el municipio de Oleiros, un lugar encantador, que precisa de muchos y variados reparos en toda su infraestructura, a la vista de cómo está en la actualidad, parece mentira que un lugar tan frecuentado, esté tan dejado de la mano municipal, cuando debería estar en pase de revista de un modo continuado, al ser un lugar tan frecuentado por numeroso público, además de las personas que viven allí de un modo permanente, que son los que más deben notar la falta de atención de su alcaldía.



Las calles precisan de asfalto en su mayoría, sobre todo la entrada principal, luego están los numerosos ramales de confluencia que precisan ser asfaltados o al menos un firme en condiciones, sus aceras en muchas calles son estrechas e incómodas y en el paseo central, se muestra una gran falta de reparos en las aceras, no hay centímetro cuadrado que no precise ser cambiado, debido a su pésimo estado, descorches, baldosas sueltas, roturas, desniveles peligrosos, etc.



Los pasos de peatones están faltos de pintura e iluminación adecuada, existen varios contenedores que son un peligro en esa zona, uno de ellos en la subida que está cercado por un cierre de madera y alberga diversos recipientes, que hace peligrar a las personas que quieran pasar de un lado a otro al no tener la visibilidad requerida, tanto por el vehículo que se acerca, como del propio peatón. Otro se haya en la acera de bajada, frente a una conocida panadería, el cual está casi en el aire con parte de la acera levantada y rota en algunos tramos, lo que pone en peligro a las personas de mayor edad de caer en cualquier parte, de dichas aceras, ante el abandono que se observa.



Tampoco se libra la arboleda que se ciñe entre dicho paseo, cuyos árboles no están cercados, para evitar, posibles accidentes del paseante, meter en ellos un píe y llevar un buen golpe, mientras que en la parte cercana a la playa, la acera que baja de la derecha, está ocupada por árboles, desprovistos de seguridad en su habitáculo, las terrazas y los anuncios ocupan una parte importante de la acera y queda poco paso para el peatón, que tiene que pasar en fila india y pone en peligro su seguridad física, caso de tropezar con algún obstáculo de los allí existentes.



Por último, el parque, que aunque es bonito, precisa sus cuidados y arreglos, por los desniveles que tiene en las losas, a consecuencia de las raíces de los árboles y precisa de atenciones urgentes, al igual que la escalera de piedra tosca de acceso, un peligro latente para los mayores, precisa ser pulida a nivel y evitar de este modo caídas que se pueden prevenir. Así como, la circunvalación de la carretera que va por detrás del hotel, donde se pueden ver, y no evitar, los badenes que existen y son un peligro para conductores y demás personas. Se precisan arreglos urgentes.