Aínda que sei que máis de un espera que diga algo sobre a actual situación de Megasa, que acaba de incluír no ERTE incluso aos traballadores de baixa cunha incapacidade temporal, o cales xa estaban “dispensos de prestar servizos, así como de asistir á fábrica”, permitan que sexa máis profano, simplemente por mirar adiante.



Non deixa de sorprenderme as voltas que dá a vida. Igual é que un nunca foi moi dado ás festas patronais e sempre tivo a idea – obviamente equivocada – de que estas son para as xentes do barrio. Así que ver a dimensión que están a tomar estas, como as de San Xosé Obreiro en Narón ou as de San Xoán en Ferrol rompen todas as expectativas, tanto en número de participantes como nos orzamentos que manexan nas festas parroquiais.



Polo cal, en primeira instancia, hai que felicitar ás entidades veciñais pola súa capacidade de organización, incluída a que poidan prestar as propias autoridades e Protección Civil, implementando pola súa conta a seguridade e ter previsto calquera posible incidente. Ademais, nun momento que non moitos queren asumir responsabilidades á fronte de asociacións cidadás, supón que si hai persoas decididas a pór o seu traballo a dispor das súas parroquias e barrios.