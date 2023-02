El Ayuntamiento hace algunas semanas propuso licitar la reforma de la calle de San Andrés, una vía que lleva años en reformas o esperando una integral, que nunca se realizó, Un proyecto global de dar solución a dicha calle, esto viene de la época de Javier Losada del 2007 que se abordó el tema, sin conclusión, por la poca colaboración que halló en sus socios del bipartito. Lo que se hizo en el mandato de los populares en 2011, es un pequeño detalle de lo que se pretendía hacer y quedó solo en eso.



Desde La Iglesia Castrense, (reedificada por Eusebio da Guarda) hasta la estrecha de San Andrés. Ahí se quedó parado el proyecto, con la intención de seguir en la siguiente legislatura del 2015. Aquí, surgió la sorpresa, por fallos de los populares, pierden la Alcaldía en beneficio de la nueva casta de la Marea, los cuales no asumen la obra, como no asumieron ninguna otra en la ciudad.



Ahora la alcaldesa socialista, en vísperas de las elecciones municipales a celebrar el 28 de mayo, lanza el aviso a navegantes, de reformar la calle de San Andrés, en toda su extensión, desapareciendo el aparcamiento de dicha vía, que son unas 50 plazas aproximadas, con aceras más amplias, para colocar el arbolado existente en el siglo XIX, cuando se hace la reforma de dicha calle, aprovechando el final de las obras e inauguración de la capilla del mismo nombre, en que se plantan numeroso arbolado, en una vía por la cual pasaría el tranvía de la época.



Todo parece que marcha bien, pero el proyecto se puede torcer. Si la alcaldesa no logra el objetivo de ser reelegida como la máxima mandataria local. Esto queda a expensas de lo que digan las urnas y los resultados serán claves, cuando las aguas bajan algo revueltas con los conductores que ven achicar las plazas de aparcamiento y no saben, donde dejar el vehículo.



No cabe duda que, el proyecto es atractivo, al quedar la zona como un bulevar con arbolado. Ahora tendrá que esperar y ver, hacer un guiño a los propietarios de vehículos que a diario circulan por las vías coruñesas, nada tiene que ver el siglo XIX, con el actual XXI, si antes circulaban por esta vía, carros, carretas y calesas, ahora, son buses, furgones de reparto, coches en general y servicios de emergencia. La ciudad no está preparada para tanto vehículo, al no haber plazas suficientes, públicas, ni privadas ¿Cual es la solución? El municipio tiene que elegir en contentar a unos y perjudicar a otros.



Quizás el Ayuntamiento, tendrá que buscar soluciones, no crear más problemas al ciudadano por tener un vehículo y no saber, donde dejarlo, al carecer de aparcamiento. Es un problema que se le escapa de las manos cada día a la alcaldesa, ¿hallará una solución justa o seguirá con su idea de apartar los vehículos de las calles coruñesas?



El 28 de mayo, la solución.