Salvador Allende, lembranza dunha masacre

11 de setembro cúmprese medio século do golpe militar en Chile (1973-1990), no que foi asasinado o presidente do país, o socialista Salvador Allende. Instalouse unha dura represión contra os movementos de esquerda e elimináronse os dereitos democráticos. Foron executadas 2.298 persoas, 1.209 detidas e desaparecidas, e 28.259 as vítimas de detención e tortura. Cifras arrepiantes. Era parte da “Operación Condor” que consistía unha serie de golpes militares no cono sur de América alentados polos Estados Unidos, diante avance das forzas antiimperialistas.



O governo de Salvador Allende mellorou a distribución da renda, polo que aumentou axiña o consumo de produtos básicos. Os salarios pasaron desde o ano 1970 ao 1971 do 51% ao 63% do PIB. A chamada “vía chilena ao socialismo”, deu pulo á mobilización laboral e social; concretamente pasouse de 23 ocupacións de fábricas por folgas en 1969 a 523 só nos primeiros 8 meses do ano 1971. “Produciuse unha radicalización enorme das loitas de masas, folgas, ocupacións, etc. Os traballadores esixían ao ‘seu’ governo novas nacionalizacións, maior participación, un afondamento do proceso” (Pinochet, Chile bajo la dictadura militar; Hugo Moreno; Historia de América; Centro Editor de América Latina; Arxentina).



A oligarquía non estaba disposta a aceptar este grao de protagonismo das clases populares, que mudaba a correlación de forzas e cuestionaba os seus privilexios. Comezou unha forte confrontación no eido económico: paro de transportes e, moi especialmente, desabastecemento de produtos básicos. Mais non se detivo neste aspecto “o esquema de ‘golpe legal civil’ consistía en provocar o deterioro da situación económica; a acción psicolóxica a través dos medios de comunicación de masas; a tarefa de penetración das forzas armadas; e a preparación de grupos paramilitares para o terrorismo de ‘apoio’ ao deterioro económico” (Estos mataron a Allende, Robinson Rojas, Ediciones M.R., Barcelona).



A implicación dos Estados Unidos era evidente, e aínda que naquel intre negada sería recoñecida un ano despois polo presidente Gerald Ford (1974-77) cando declarou á prensa “os esforzos realizados neste caso constituíron en asistencia pra preservación dos xornais e medios electrónicos opositores, como tamén pra preservación dos partidos políticos da oposición (...) no interese do povo de Chile e, certamente, tamén a prol dos nosos intereses” (El fantasma de Chile; Zenón Alvarado Acevedo; Chile). Lembrar estes feitos, neste caso co gallo do asasinato de Allende, axuda a que non volvan acontecer.