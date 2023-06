Salarios municipais

Veñen de se constituír as novas corporacións e os primeiros plenos, que serven para clarificar a organización interna de cada concello. Talvez o asunto do que, todos os alcaldes e grupos municipais, queren que se saiba pouco é das súas retribucións económicas.



Aí está Narón, onde a oposición á alcaldesa Marian Ferreiro votaron en contra da proposta previa a que eles mesmos chegaron. Outra mostra dese complexo está nas palabras sobre as novas retribucións do alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que pasa a ter un suba directa de máis de sete mil euros, un 15,4%. A xustificación para este incremento salarial foi que “non é unha suba, senón o resultado de actualizar o acordo salarial de 2019 coa aplicación do IPC”.



Si, hai mala conciencia, aínda que a estas alturas ninguén dubida que todo traballo ten que estar remunerado e acorde ás responsabilidades de cada cargo e persoa. Entón, a que se debe este medo sobre os salarios dos políticos e persoal de confianza? Apúntolles un par: Un populismo barato que busca embarrar e instalar a desconfianza contra da política, para que sexa exclusiva dunha elite. Que son os políticos quen deciden as súas propias retribucións.