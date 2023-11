Saber ceder

Din os que entenden diso, que un bo pescador ás veces ten que soltar fío para cansar a peza e collela despois. Coido que algo así poderíase empregar na política, cedendo nalgunha das pretensións para poder gañar en prestixio e en valoracións. Penso que entre dous partidos políticos ten que haber diferenzas ideolóxicas, pero que todos os que queiran gobernar deberían ter como obxectivo a mellora do país, entendido como tal, non só un espazo xeográfico, senón maiormente, a xente que nel mora, que é o que lle da categoría de nación. Se o “pescador” cedera un pouco, por exemplo coa abstención no caso dunha hipotética investidura”, tal vez o presunto “peixe” non tería a necesidade de se meter na boca do tiburón que está agardando para meterlle o dente. Non sei se se me entende, porque ás veces, non me entendo nin eu mesmo. Desculpen pero, que se pode esperar de alguén que só conta como mérito o de “saber facer unha “o” cun canuto”?